Sportovní klub Maják Jablonec sdružuje několik oddílů, včetně lyžování a biatlonu, volejbalu, nohejbalu, tenisu, malé kopané, střelectví a také oddílu Sport pro všechny, ve kterém jsou začleněny cyklistika, turistika, lední hokej a florbal. Každý z oddílů stále vítá nové členy.

Aleš Stránský, vedoucí areálu SKP Maják Jablonec | Foto: Dagmar Březinová

Každý z oddílů sportovního klubu Maják stále vítá nové členy, kteří chtějí rozvíjet své pohybové aktivity a dovednosti, upevňovat si fyzičku a zdraví, těšit se z bohaté nabídky sportovních akcí, které Maják pořádá.



„Od prvního května už budou v provozu dva tenisové kurty, jeden volejbalový a jeden nohejbalový. I my se zúčastňujeme soutěží pořádaných Krajským nohejbalovým svazem. Máme jedno mužské družstvo a přihlásili jsme další tým do okresní soutěže v nohejbale a volejbale,“ vyjmenoval jen několik aktivit vedoucí areálu Aleš Stránský.

Už 18. května se v areálu Majáku koná volejbalový turnaj smíšených družstev čtyři plus dva. Přihlásit se může kdokoliv, turnaj je otevřený pro všechny, je přístupný široké veřejnosti.

„Jednu z největších akcí pořádáme 1. června. Je to Sportovní dětský den, letos v duchu Harryho Pottera. Zveme všechny čarodějky a kouzelníky do kouzelnického světa, který pro ně v areálu připravíme. Máme dokonce objednaný i "létající autobus". Také budeme objevovat Tajemnou komnatu, to bude opravdu velké překvapení a tajemství pro všechny účastníky, kteří do našeho areálu dorazí,“ řekl Stránský.

Oslavou Dne dětí ale plán akcí v Majáku zdaleka nekončí. V červnu přijde na řadu už nohejbalový turnaj. Jedná se opět o akci, které se může jablonecká veřejnost zúčastnit. Podrobné informace se zájemci dozvědí na webových stránkách SKP Maják.

„Kdo má zájem, může se na naše akce přihlásit. Další turnaj máme v plánu na konci srpna, tentokrát to bude v tenise, hrát se budou čtyřhry. Je to už tradiční turnaj o pohár předsedy. V září ještě pořádáme krajský přebor ve volejbale pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. A o Vánocích zase zorganizujeme vánoční turnaj ve stolním tenise,“ pokračoval ve výčtu akcí Aleš Stránský.

A zdůraznil také, že aktivní je také turistický oddíl Majáku. Ten bude mít minimálně tři nebo čtyři výšlapy po krásách severních Čech.

„Budeme informace o nich zveřejňovat na našich stránkách, jak webových i facebookových. Na některé akce je důležité se přihlásit, abychom věděli počet účastníků a mohli podle toho zajistit všechno potřebné v dostatečném množství. Na výletech se jedná třeba o objednávku stravování nebo jízdenek,“ zdůraznil Aleš Stránský.

A aby toho nebylo málo, tak ještě Maják nabízí také cyklistické výlety, ovšem spíš v menších skupinách šesti, maximálně tak dvanácti lidí. Program mají ve sportovním areálu Maják už perfektně naplánovaný až do konce roku. Rádi ve svém areálu přivítají nové účastníky akcí, které mají připravené. Areál je k dispozici občanům Jablonce. Po předchozí domluvě si mohou kurty objednat pro svoje vyžití. A součástí areálu je i příjemné posezení nejen venkovní, ale také v klubovně.

„Budeme rádi, když si Jablonečáci najdou do našeho areálu cestu. Možná málo lidí ví, že je volně přístupný. Tento areál už ve městě existuje padesát let. Dětský den organizujeme patnáctým rokem, turnaj nohejbalový skoro dvacet let. Kdo má zájem o naši činnost, zjistí podrobnosti k jednotlivým akcím na našem webu,“ připomenul vedoucí areálu Aleš Stránský.

Více zde: https://skpjbc.webnode.cz/o-nas2/