FOTBAL:



Lučany B - Smržovka B

okresní přebor, neděle 14 hodin

Jako vždy se čeká velmi rušné, i když „malé derby“ dvou soudních B týmů. Vzdálenost hřišť obou klubů je, dle rčení, „ co by kamenem dohodil“, a tak se dá očekávat i velká podpora smržovských fandů, kteří dorazí přes kopec do Lučan. A protože fandové ze Smržovky patří k těm „ostřejším“, dají se očekávat ostré souboje nejen na trávníku. Každopádně bude k vidění asi rušný, spíše soubojový zápas, v němž je těžké tipovat favorita. Kdo čeká kombinační fotbal na krásu, ten ať jde jinam. Tady se bude bojovat o každý balon, o každý metr a hlavně o každý bod. Takže půjde o fotbal pro milovníky fotbalové bitvy. Možná také bude záležet na tom, kolik hráčů z A mužstev obou klubů třeba přijde pomoci svému „béčku“. To je aspekt, který může zápas rozhodnout. Jak to dopadne, to můžete vidět v neděli po obědě, výkop je ve 14 hodin.

Turnov - Velké Hamry A

divize C, neděle 16,30 hodin

Zajímavé může být také utkání na turnovském hřišti, kam přijede mužstvo Velkých Hamrů pod vedením trenéra Jaroslava Vodičky. V tabulce třetí tým si chce z Turnova určitě odvézt plný počet bodů. Pro Turnovské, kteří jsou v tabulce jedenáctí, to ale bude premiéra prvního utkání pod taktovkou nového trenéra, bývalého profesionála a vynikajícího fotbalisty Jiřího Štajnera, známeho všem příznivcům kopané jako "Štajny". A jeho svěřenci mu určitě nebudou chtít udělat ostudu. Proto se o tři body budou rvát stejně jako jejich soupeř. K vidění by mohl být pohledný fotbal.



HOKEJ:

Fandové hokeje se mají konečně na co těšit! Krajská hokejová liga startuje již tento víkend. A do soutěžní sezóny vstupují oba jablonecké týmy. Na zimním stadionu v Jablonci se svým věrným fandům představí Gepardi. Tým oproti minulé sezoně nedoznal výraznějších změn, a tak opět můžeme na ledě vidět borce, kteří v minulosti váleli za Jablonec ve druhé lize. Herda, Pavlů, Šesták, Pabiška a další Gepardi mají stále chuť se poprat s mladšími a hlavně ukázat, jak hrát hokej pro radost. V nedělním podvečeru jim bude soupeřem celek České Lípy. Předpověď počasí opět slibuje letní teploty, takže fandové jabloneckých šelem se mohou přijít zchladit na zimák. Začátek je v 18,15 hodin.



SKOKY NA LYŽÍCH

Nedělní předpověď počasí hlásí ještě letních dvacet stupňů. Ale v Desné už se bude skákat na lyžích. Od pátku 20. září až do neděle probíhá Mistrovství české republiky v severské kombinaci žactva a dorostu. Program na skokanských můstcích startuje již v pátek, od 17 hodin začíná Krajský závod ve skoku na lyžích předžactva na můstku K 6. Mistrovství pokračuje v sobotu od 9 hodin skoky na lyžích, ve 14 hodin přijdou na řadu běhy. V neděli pak je na pořadu MČR ve skocích na lyžích žáků a dorostu.