Bedřichov /ROZHOVOR/ - Stanislav Řezáč absolvoval v neděli závod Jizerské padesátky. Umístil se v první patnáctce.

Stanislav Řezáč | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Jak se vám jel letošní ročník padesátky?

Po Königludwiglaufu jsem trochu unavený, ale špatné to nebylo. Pořád se jelo dobré tempo. Mohly mi možná jet o malinko lépe lyže. Chyběl jen kousíček, abych se dotáhl na ty na špici.

Splnil jste si cíl, který jste měl?

Já jsem spokojený, dojel jsem jako nejlepší z Čechů. Jsem rád, že mi to vyšlo do patnáctky nejlepších. Pro mne je tento ročník úspěšnou Jizerskou padesátkou.

Přišla na trase nějaká krize?

Mám už čtyři dny žaludeční problémy. Po startu jsem měl tak deset patnáct kilometrů problémy se žaludkem. Nemohl jsem se dodechnout.

Co jste letos na padesátku namazal?

Jezdím soupaž, tak jsem letos dával swix osmičku. Byl to takový průměr. O trochu lepší to být mohlo. Ale určitě to nebyl žádný propadák.