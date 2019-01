Jablonec n. N. – Devadesát kilometrů dřiny, přes čtyři hodiny ve stopě. Závěrečných deset kilometrů připomíná víc sprint než maratonský závod v běhu na lyžích.

Stanislav Řezáč. | Foto: Ota Bartovský

Stanislava Řezáče z Jablonce nad Nisou, čeká vrchol sezony – slavný Vasův běh na 90 kilometrů klasicky. „Bude to můj jedenáctý start, dvakrát jsem byl třetí – naposledy loni,“ rekapituluje člen Patria Direct Teamu.

Stando, čím vás Vasův běh přitahuje?

Je to legendární běh, nejslavnější na světě … pro nás dálkové běžce na lyžích ten nejprestižnější. Loni jsem říkal, že už se sem nevrátím, že je to moc extrémní závod. Ale zase jsem zpátky a ptám se sám sebe, jak mě mohlo napadnout, že bych zase nejel. Kdo vyhraje Vasův běh, zapíše se do historie běžeckého lyžování.

Ale jde o pořádný zápis – po 90 kilometrech klasicky.

Určitě, náročných není jen těch 90 kilometrů celkově, ale také tempo, jakým se jedou. Prvních čtyřicet se jede na nějakých 75 procent možností, dalších třicet úplně naplno a finišuje se na posledních 20 kilometrech, kde už je to snad na 120 procent. Posledních dvacet se jede jako letmá desítka, v šíleném tempu. Kdo zavrávorá, komu se udělá trochu nevolno, končí.

Jak je důležité občerstvení?

První půlku závodu odjedu s bidonem, to je v pohodě. Ale v závěru se musíte občerstvovat co dva tři kilometry, jinak vám dojdou síly ještě před koncem. Proto budu mít i velký doprovod – jedou se mnou táta s mámou, kamarád, ještě budu chtít sehnat další lidi na místě, abych měl v závěru co nejvíce možností se občerstvit. To, že letos máme Patria Direct Team pro dálkové běžce, je velké plus, servis mám lepší než kdy dřív.

Na Vasově běhu jste byl dvakrát třetí, naposledy loni. Jak to vidíte letos?

Chci být zase do třetího místa – vždyť loni jsem jej získal jen rozdílem pěti centimetrů. Cítím, že bych mohl mít lepší formu, ale něco jsem ještě natrénoval na soustředění v Ramsau a tak jedu dobře připravený. Sen o vítězství je ale teď moc vzdálený. Uvidí se až na trati, deset kilometrů před cílem. Ale samozřejmě že bych chtěl vyhrát.

Na startu budete mít hvězdné soupeře, mezi nimi i Thomase Alsgaarda…

No právě! Ale nesmí se zapomínat na běžce, kteří se připravují jen na Vasaloppet – třeba Daniela Tynella nebo Oskara Svärda. Pro Švédy tenhle závod moc znamená, je to svátek lyžování. Od začátku do konce je přímý přenos v televizi, v číslech máme speciální čipy a nad hlavami neustále zavěšené dvě helikoptéry, které předávají průběžné pořadí na internet. Ten závod je opravdu královský.