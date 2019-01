Livigno (Itálie), Jablonec nad Nisou – Jeden z nejlepších laufařů historie, jablonecký dálkový běžec na lyžích Stanislav Řezáč, se v pátek 17. prosince postavil poprvé na start na klasické La Sgambedě v Livignu, doprovodném závodě FIS marathon cupu, na 22 km. „Chci vyhrát,“ říkal před závodem.

Jablonecký závodník Stanislav Řezáč. Snímek z Horních Míseček. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

A povedlo se to! Řezáč skončil na 1. místě a vstoupil tak do sezony podle plánu. V italském Livignu byl nejlepší z 498 účastníků. Ve finiši odrazil italský dvojblok, o 14 let mladšího Alexe Vanzettu a mistra světa v týmovém sprintu z roku 2007 Renata Pasiniho. V neděli nastoupí Řezáč také do hlavního závodu, maratonu volnou technikou.

Tak se jezdec Patria Direct teamu nejlépe odrazil za téměř životním cílem – úspěchem v honbě za dosud nedosažitelným grálem, triumfem ve Vasově běhu.

Za podzim stihl Řezáč pět tréninkových kempů na sněhu – dva v Ramsau, pak v norském Sjusjoenu a v Livignu. Mezitím lyžoval doma v Jizerských horách. A posledních šest dní se připravoval sám v rakouském Obertilliachu v nadmořské výšce okolo 1500 metrů. Aby se co nejlépe adaptoval na nedaleké Livigno, kam se přesunul na natáčení televizních spotů před začátkem maratonské série.

„Jezdí mi to, cítím se dobře,“ vzkázal. Těšil se také na ideální a stabilní sněhové podmínky, které v bezcelním údolí, patřícím Itálii, dějišti závodu, vládnou.

„Klasiku jsem chtěl vyhrát, ale před startem jsem si říkal, že nepojedu nadoraz. Nedělní hlavní závod, bruslařský maraton, beru na rozdejchání do sezony. Tohle ještě není moje trať, tady jsem do desítky nikdy nebyl,“ říká excelentní klasik a mistr soupažného stylu.

Mnohem výš pak pomýšlí o prvním lednovém víkendu. Doma na Jizerské padesátce, která startuje jen pár stovek metrů od jeho nového penzionu. „Každoročně je to pro mě jeden z vrcholů. Ale tady hodně záleží na sněhu, podmínky výsledek výrazně ovlivňují,“ dodává.

Vždyť loni odjel klasickou trať na bruslařských lyžích! A ve finiši mu přece jen kousek sil scházel. „A ještě jsem pak z toho byl dva týdny úplně vyrychtovanej.“

Zkušený 37letý borec se stal také lídrem týmu hobby-jezdců. Jeho příklad v duchu hesla „Následuj Standu Řezáče“ nalákal za necelé dva měsíce více než 60 lyžařů, kteří se stali členy jeho open teamu. Budou zařazeni do žebříčku, získají slevy na materiál a také blízký kontakt s předním lyžařem.

„Jsem rád, že lidi mají zájem a že jim něco můžu ukázat, poradit,“ těší Řezáče. I před Jizerskou 50 zřídí v kůlně u svého penzionu servisní zázemí pro celý tým.

Jeho hlavním cílem ale zůstává legendární Vasův běh, kde byl zatím dvakrát třetí. „Vím, že se konkurence každým rokem zvyšuje. Už skoro dvacet lyžařů hlavně ze severu se připravuje profesionálně jenom na laufy. Ale tenhle závod pro mě zůstává pořád největší výzvou.“

Výsledky: klasická La Sgambeda (22 km): 1. Řezáč (Patria Direct team/ČR) 53:34,7, 2. Vanzetta –0,2, 3. Pasini (oba It.) –0,4,… 6. Novotný (ČR) –7,9.