Hejtman si pochvaloval, že vedle všech oficiálních povinností, které během této třídenní akce má, si mohl závod alespoň na těch deseti kilometrech užít. „Bylo to skvělé. Ještě v pondělí by nikdo nevěřil, že se to povede v takovém rozsahu, v jakém se jede. Stal se asi malý zázrak. Ještě v úterý jediný kdo věřil, že padesátka bude, byl Martin Koucký. A měl pravdu. Tak vlastně za ten zázrak může on,“ zdůraznil představitel Libereckého kraje.

Prozradil také, že měl na trati jednu kolizi, a to až těsně před cílem, kdy, jak řekl, „trochu“ upadl. „Ale jinak byl pro něho průběh závodu dobrý. „Půjčil jsem si lyže s chlupem, aby se mi do kopce dobře stoupalo a z kopce to nejelo moc rychle. Ale stejně to rychle jelo,“ dodal s úsměvem Martin Půta. O tom, že by se vydal i do stopy hlavního, padesátikilometrového závodu, zatím neuvažuje. „Budu závod startovat a věnovat se hostům, kteří přijedou. Na padesátku si netroufnu. Budu si to tady užívat,“ plánoval představitel kraje.