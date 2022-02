Do Bedřichova se o víkendu 11. – 13. února sjedou čtyři tisícovky závodníků, aby si ve stopách jednoho z mnoha závodů poměřili síly s ostatními. A na startu nebude chybět ani domácí Stanislav Řezáč, úspěšný dálkový běžec na lyžích, specialista na běhy na dlouhé vzdálenosti, který je považován za jednoho z nejlepších současných světových lyžařů. Bydlí na Bedřichově, závodní tratě má doslova „za barákem“. A také se po nich náležitě prohání a pravidelně trénuje. Prostředí zná, v Jizerských horách by mohl jezdit ve dne v noci.„Jedu letos celý seriál Visma Ski Classic. Jizerka do něj patří a bude to už letošní šestý závod. Polovina sezóny tak bude za mnou. Byl jsem dva týdny nemocný, pak byla trochu znát únava. Poslední závod na Marcialonge jsem dojel jako čtyřicátý pátý. Jizerské padesátku bych chtěl zvládnout mezi prvními třiceti. A jet hlavně už s trochu lepší formou. Konkurence je velká, jezdí to už mladí a rychlí kluci.“

DOJEL NEJLEPŠÍ Z ČECHŮ

Do třiceti se Stanislav Řezáč probojoval letos na dalším dálkovém běhu v Toblachu. „Dojel jsem sedmadvacátý a dokonce jako nejlepší z Čechů.“Dálkař z Bedřichova ve své dlouholeté závodní kariéře několikrát také Jizerskou padesátku vyhrál, například v roce 2000, 2002, 2012. Ve stejném roce získal také ocenění Král bílé stopy – nejlepší lyžař ČR. Na kontě má řadu dalších významných vítězství. V roce 2020 se na trase z Liberce do Bedřichova stal českým šampionem v běhu na kolečkových lyžích. A chybět nebude ani 1. března ve Švédsku na letošním „Vasaku.“ To je nejdelší, největší, nejslavnější závod roku. Závod, který aspoň jednou musí jet každý závodník, závod, ze kterého přivést domů medaili znamená, že konečně patří mezi skutečné lyžaře. Být najednou na startu spolu s 16 000 dalšími lyžaři nejde jinde na světě zažít. A trasa 90 km je prostě výzva pro všechny, navíc, když Vassalopet – Vassův běh, oslaví letos 100 let od svého založení. Standa Řezáč má před s sebou pro druhou polovinu letošní závodní sezóny ještě další plány, které chce splnit.

POJEDE JEŠTĚ TAKY STOVKU

„Pojedu Tartu Marathon v Estonsku, který měří 63 kilometrů a je letos poprvé zařazený do seriálu Visma Ski Classic Zúčastním se také Vassova běhu a závodu na sto kilometrů ve Švédsku. Celý seriál je daleko větším závodem v lyžování než třeba světové poháry nebo olympiáda. Startují v něm velmi zkušení závodníci. Sezona nám končí až dvanáctého dubna.“Na Jizerskou padesátku trénoval Řezáč skoro denně. „Sněhu je na Jizerkách dost. Stopy jsou dobré. Nahoře to konečně vypadá jako v zimě. Ale jezdí tam hodně lyžařů. Proto trénuju spíš odpoledne kolem páté hodiny abych se jim vyhnul.“