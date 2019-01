Stolní tenisté v Challenger Bižu cupu 2007 dobojovali

JABLONEC NAD NISOU - Challenger BIŽU MoC CUP 2007 dospěl v v hale ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. ke svému závěru. Na čtyřech turnajích bojovali stolní tenisté o celkové prvenství ve dvou kategoriích, a to hráčů ze soutěží do KP II nebo do III. ligy).

Ilustrační foto | Foto: Archiv VLP