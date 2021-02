Vím, že Bedřichov dávám jako tip vždycky a většina lidí, co někdy byla na běžkách, ho zná, ale já to tady mám zkrátka úplně nejraději. Jezdíme sem od dětství, kdy nás sem brával můj děda, a právě tady jsem stál na běžkách v útlém věku. Bavit mě to ale pořádně začalo až pár let zpátky.

Jsem kluk z nížiny a kopce mi moc neříkají, tudíž mě baví, že profil je zde celkem rovinatý. Žádné zabijácké stoupáky, ale trasy, na kterých se dá pořádně svištět. K tomu se váže druhá věc – rád na běžkách využívám techniku bruslení a tady jsou vždy perfektně upravené trasy.

Bedřichov běžkováním opravdu žije. Není se ale čemu divit, vždyť je to místo konání legendární Jizerské 50, kterou jsem třikrát zažil na vlastní kůži. Ale pojďme na ty trasy. Vždycky parkuji dole u stadionu a na něm také všechny trasy začínám. Mám to tu proježděné skrz naskrz, ale je jedna trasa, kterou mám hodně rád: ze stadionu na Novou louku přes Hřebínek až na Čihadla a pak přes Kristiánov zpátky. Krásných 27 kiláků.

Chcete si užít místo konání legendární Jizerské 50? Trasu najdete ZDE.

Tip 2: Z Harrachova do Jakuszyc a zpět

Teď to bude znít, jako když doporučuji zahraničí, ale tahle polská oblast je přímo u hranic s Jizerkami a Krkonošemi. Jsou tu krásné trasy, které jsou profilem a také kvalitou úpravy hodně podobné těm v Bedřichově. S Duklou jsem strávil spoustu času na soustředěních v Harrachově. A naběhal se tady na běžkách taky dost. Poláci asi mají běžkování rádi, protože okolí Jakuszyc a Orle je běžkařský ráj. Moje oblíbená trasa je z Harrachova do Jakuszyc a zpátky přes Orle, což je moc hezký místo. Z něj vás čeká krásná rovná magistrála skoro až zpátky k Harrachovu. V nohách budete mít téměř 20 km, ale pokud by vám to bylo málo, dá se to různě protáhnout.

Baví vás pohraniční bloumání? Trasu najdete ZDE.

Tip 3: Z Harrachova na krkonošské hřebeny

Ačkoliv jsem přiznal, že jako kluk z nížiny kopce moc nemusím, tak tahle trasa si vydobyla místo mezi mými oblíbenými. Výchozím bodem je také Harrachov, ale na druhou stranu, než je Polsko, a to rovnou směrem na krkonošské hřebeny. Je to pro mě spíš taková výletní trasa než tréninková. Pokochat se krásou Krkonoš. Z Harrachova je to totiž skoro pořád do kopce, ale ty výhledy nahoře vám to vynahradí. Jakmile se člověk dostane přes Voseckou boudu, tak se mu nabízí krásné cesty. Kolem Labské, na Zlaté návrší, Vrbatku. Tam už si můžeš hezky vybrat, kudy a jak moc to obkroužíš. S úpravou trasy je to různé, a tak spíš počítej s klasikou než s bruslením.

Lákají vás výhledy na Krkonoše? Trasu najdete ZDE.