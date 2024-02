Dalšími zápasy pokračovala II. liga ve volejbale mužů a na programu kola byl zápas prvního s druhým, tedy zápas Malé Skály a Havlíčkova Brodu. Začátek zápasu nezastihl Malou Skálu ve zcela ideální formě, mužstvo působilo vlažným dojmem a neagresivním výkonem dělalo chyby, které pomohly soupeři držet několikabodový náskok.

volejbal na Malé Skále | Foto: Michal Novák

Trenér Preisler vystřídal během setu post smečaře a do hry pustil standardně hrajícího Marka Bukovjana na liberu, nyní však na postu smečaře pro posílení příjmu podání. V prvním setu došlo dvakrát díky dobrému servisu k srovnání bodového stavu, ale následné chyby na straně Malé Skály opět daly týmu Havlíčkova Brodu klid do závěru setu, který již domácí proměnili ve své vítězství.

TJ Jiskra Havlíčkův Brod – VK Malá Skála 1:3 (20,-22,-25,-12)

Druhý set začal s podobným nádechem jako ten předchozí, mužstva se tahala o každý bod, ale domácí měli o několik bodů vždy nad Skálou navrch. Během setu se do hry zapojil na smeči Petr Calábek, který přijel týmu Malé Skály pomoci pro početnou absenci mnoha důležitých hráčů týmu, kteří chyběli ať už ze zdravotních nebo pracovních důvodů. „Musím podotknout, že Petr Calábek skoro 3 roky nesáhl na balón, ale svoji výškou a postavou budil respekt, a když se k tomu přidalo pár útoků z jeho ruky regulérně přes blok do zadní části hřiště, bylo zřejmé, že tento hráč kdysi hrával na zcela jiné špičkové úrovni a bude v tento důležitý den oporou pro tým Malé Skály“, konstatoval univerzál Pastuch. Za nepříznivého stavu pro Malou Skálu, která již prohrávala 19:15 učinil hostující kouč dvojstřídání nahrávače a univerzála. Mladí borci Patrik Preisler a Lukáš Zeman vlétli na hřiště pomoci svým spoluhráčům otočit nepříznivý vývoj setu. Ukázalo se, že to byl skvělý tah a vypjatou koncovkou se borcům z Malé Skály podařilo vyhrát a set tak získat na svoji stranu.

Od té doby šel výkon hostujících směrem vzhůru, třetí set se oba týmy tahali o každý bod. Trenér Preisler sáhl během setu k střídání jednoho ze smečařů a místo něj nastoupil druhý univerzál. Závěr setu byl velmi dramatický, ve vyrovnané koncovce se lépe zorientovali hostující hráči a dokázali zvítězit nejtěsnějším možným rozdílem 25:27.

Závěr třetího setu rozhodl o celém vývoji prvního zápasu. Havlíčkův Brod tak trochu zlomeně dohrál čtvrtý set v ne moc dobré kondici. Malá Skála přesvědčivě bránila, tvrdě útočila zejména z postu univerzála Zemana a dobrým servisem přibývaly body na stranu Malé Skály, pohodlný výsledek 25:12 přinesl vytoužené vítězství pro hostující tým a důležité 3 body do tabulky.

Sestava – Novák, Anděl, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libero Folprecht

Střídali – Preisler, Zeman, Calábek a Bukovjan

Další výhra volejbalistů Malé Skály. V zápasech s posledním brali pět bodů

TJ Jiskra Havlíčkův Brod – VK Malá Skála 0:3 (-17,-23,-24)

Po obědové pauze v místní restauraci se borčíci z Malé Skály chystali do dalšího zápasu. Trenér svým rozhodnutím, že ‚‚vítězná se nemění‘‘ nasadil do zápasu stejnou sestavu, která v prvním zápase končila.

Druhý zápas byl oboustranně bojovný, v prvním setu se podařilo Skalským vytvořit vícebodový náskok, který si udrželi do samého závěru a relativně s klidem tento set vyhráli 25:17. Druhý a třetí set už s takovým přehledem nebyl pro Skálu. Vyrovnané skóre, které se postupně přelévalo z jedné strany na druhou v obou setech zaručovalo napínavé koncovky. Ty dokázala v obou případech vyhrát Malá Skála 25:23 a 26:24 a tak se zrodilo fantastické druhé vítězství za 3 body.

„Na hřišti se tak v druhém zápase v základní sestavě objevili 3 blokaři, 2 univerzálové, nahrávač a libero. Ještě v pátek by nás ani nenapadlo, že k něčemu takovému během soboty vůbec dojde, a navíc se šťastným koncem pro celý tým. O to úsměvnější zpětně to celé je a Presleymu (trenér Preisler pozn.autora) se tak otevírají další možnosti jak se sestavou na palubovce hýbat. Co nám však další sobota přinese se nechme překvapit. Co vám ale hráči Malé Skály ze srdce mohou slíbit je, že jejich odhodlání za dalším vítězstvím je obrovské. Navíc se bude hrát doma a náš tým by si tak rád připsal do tabulky opět co nejvíce bodů“, konstatoval na závěr Tomáš Pastuch.

Sestava – Preisler, Calábek, Mařík, Zeman, Pastuch, Kovář a libero Folprecht

Střídali – Novák, Anděl, Macháč a Bukovjan