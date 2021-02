Českému alpskému lyžování roste další hvězda. Někdejší juniorský mistr světa Jan Zabystřan uchvátil na právě probíhajícím mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo senzačním devátým místem v kombinaci a zaznamenal tak životní výsledek. „Šílený! Být devátý je krásný pocit,“ zářil rychlý mladík.

Mimochodem, Zabystřan skončil jen o jednu příčku hůře, než superhrdinka a olympijská šampionka Ester Ledecká. Pro české mužské lyžování se postaral o nejlepší výsledek na MS po šesti letech. Výše byl naposledy Ondřej Bank, jenž v roce 2015 v Beaver Creeku skončil sedmý ve sjezdu. „Zaby“ udělal dobře, když jako malý sběhl od hokeje k lyžování.

Třiadvacetiletý rodák z Kadaně začal s lyžováním pod vedením svého táty v Lyžařském klubu Chomutov. „Jeho rodiče mají v Háji chatu, tak sem v zimě jezdili a Honza u nás začal s tátou trénovat,“ vzpomíná předseda klubu Milan Steňko.

V malém Honzíkovi hned viděl velký talent. „Už v osmi letech začal vyhrávat, pak se jako žák stal mistrem republiky a začal jezdit po Evropě,“ vypráví.

Zabystřan přitom hrál i hokej za Chomutov, věnoval se i dalším sportům. „Honza byl už jako malý kluk pohybově nadaný a všestranný. Rodiče ho vedli k tomu, aby dělat všechny sporty. Postupně přešel k lyžování, protože mu to šlo a měl úspěchy,“ popisuje Steňko Zabystřanův přerod z hokejisty na úspěšného lyžaře.

Bylo jasné, že chomutovský klub začne být pro talentovaného kluka malý. A tak během studií na gymnáziu povýšil do liberecké Dukly, kde dostal potřebné trenérské vedení. V roce 2016 zazářil Zabystřan na mistrovství světa juniorů v Soči, kde získal dvě zlaté a dvě stříbrné medaile v kategorii do 18 let.

„Honzu pořád sledujeme, jeho táta a máma jsou stále v našem klubu. Honza sem jezdí minimálně, ale občas si tady zatrénuje, většinou na Vánoce,“ líčí Steňko.

Vysoký sympaťák z Krušných hor má podle Steňka zaděláno na velmi úspěšnou kariéru. „Je mladý a perspektivní. Na minulém světovém šampionátu byl patnáct, letos devátý. Určitě teď dostane ještě větší chuť, nejspíš získá i víc peněz od svazu,“ přemítá nahlas. „Honza je šikovný a primový kluk, hodný, slušný, pilný. Určitě se ještě posune výš,“ věří Steňko.

Předsedu ale mrzí, že žádný druhý Zabystřan se v chomutovském klubu jen tak neobjeví. „Honza byl výjimečný, nikdo takový tady už nebude. V současné době nemáme skoro žádné talenty. To platí nejen v našem klubu, v téměř celém Česku ubývá talentovaných dětí. Záleží na rodičích a ti nemají chuť podporovat děti v lyžování,“ uzavírá Steňko.