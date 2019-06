Domácí měli ve hře tři kluky. Michal Patyk, Radek Blažek, Antonín Krušina se fakt snažili, ale dál postupovali jiní. Čtyřhru vyhrála v neděli odpoledne dvojice Pavel Douda ( Severočeská tenisová o.s. Jablonec n/N) a Filip Macháček ( Severočeská tenisová o.s. Most). Oba kluci si to v pondělí dopoledne rozdali o pohár v singlu a byla to solidní bitva. První sen vyhrál reprezentant Mostu 7:5 a přetahovaná o každý míček trvala necelou hodinu. Druhý set vyhrál zástupce z Jablonce 6:4 a rozhodoval třetí set. Pohár nad hlavu pozvedl nakonec Pavel Douda, nasazený v turnaji jako jednička (5:7,6:4,6:4).

„Tenis hraji od svých tří let, stále mě to baví, ale konkurence je ohromná. Chodím do osmé třídy, každý den po škole trénink, někdy kondiční běh, bazén. Proti Filipovi jsem hrál pouze jednou, to bylo v roce 2017 a tenkrát jsem hladce vyhrál. Teď to byla opravdová tenisová bitva, jsem rád, že to viděla maminka. Oba postupujeme na MČR v kategorii starších žáků, které bude v srpnu. Tam to bude podstatně složitější," tvrdil spokojený vítěz v červeném triku s kšiltovkou.

Hlavní pořadatel akce nešetřil chválou na vítěze, podstatně hůř se mu povídalo o domácích nadějích. „Je to stále složitější, tenis není pouze o běhání, vytrvalosti, kvalitě základních úderů, rozhoduje hlava. V této kategorii mnohokrát dojde o zásadnímu obratu během několika minut. Stačí dva pokažené míče nad hlavou a jsou z toho nervy. Vím o čem mluvím, oba synové hrají tenis. Ten starší Jakub dokonce tak trochu trénuje čerstvého vítěze Pavla Doudu v Liberci, kde studuje Vysokou školu. Ve čtrnácti letech patřil k republikové špičce, ale nevydržel ten tlak. Dnes se zaměřil na školu, je hrozně ctižádostivý, hraje golf, má rád horské kolo, radí těm mladším. Konkurence v tenisu je neskutečná, nestačí talent, je to především dřina. Uvidíme, co bude dál. Pár žákovských turnajů jsem tady viděl, opravdové tenisové naděje bych napočítal na prstech jedné ruky. Větší šanci dávám holkám," říká Jaroslav Patyk.

Miroslav Vlach