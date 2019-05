Jablonec n. N. - V semifinále tenisového turnaje s dotací 25 000 dolarů jedou na vítězné vlně dva čeští mladíci.

Hrají finále | Foto: ilustrační

Dva mladí čeští tenisté sedmmáctiletý Jiří Lehečka a o dva roky starší Patrik Rikl ze Sparty Praha postoupil do semifinále mezinárodního turnaje mužů s dotací 25,000 dolarů v Jablonci nad Nisou. Oba přehráli své soupeře Němce Torrebka a Francouze Furnesse bez ztráty setu. Odchovance jabloneckého treninkového střediska Lehečku dnes čeká souboj s Italem Bortolottim, který ve čtvrtfinále vyřadil šestého nasazeného Američana Bangouru 6:3, 1:6, 7:5. Rikl se o finále střetne s turnajovou osmičkou Brouwersem z Nizozemska, 413. hráčem světa, který zdolal mladého Slováka Kleina6:3, 3:6, 6:4. Do semifinále čtyhry postoupili čeští tenisté Šafránek se Šátralem i pár Gengel, Konečný. Před jabloneckým turnajem se světová tenistové federace ITF vrátila k vyššímu bodování turnajů ITF s dotací 15 a 25 tisíc dolarů. A tak všem tenistům a tenistkám budou letos v srpnu vráceny do rankingu ATP žebříčkové body podle nového bodování, podle kterého například vítěz jabloneckého turnaje obdrží 20 bodů a jeden bod získají ještě osmifinalisté turnaje. Zatím dosud bodovali mnohem méně jen semifinalisté. Což je pro Lehečku a spol. dobrá zpráva.