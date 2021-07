V rozpálené sobotě se na žhavé antuce utkala tříčlenná družstva v litých soubojích. K vidění byly krásné výměny zakončené tvrdými smečemi stejně jako technické ulívky nebo neskutečně rotující míče vracející se po dopadu na soupeřovu polovinu zpět přes síť. Výkony, které byly v úmorném vedru nad lidské síly, umocňovala fantastická atmosféra, technické finesy hráčů. A nechybělo ani hecování a popichování. Důležitý v tom vedru byl pravidelný pitný režim, který bylo potřeba při náročných zápasech v tropických teplotách stoprocentně dodržovat.

Stříkali, co mohli

Prostě všechno bylo tak, jak to bývá při sportování nadšenců, kteří si přišli zahrát hlavně pro zábavu.Právem chválili účastníci nohejbalového turnaje hlavního pořadatele Aleše Stránského a celou pořadatelskou službu z pořádajícího SKP Jablonec. Někdo hrál na výhru, někdo hlavně proto, aby si zakopal, zkontroloval svoji fyzičku a setkal se s kamarády. „Den před akcí jsme kurty připravovali až do deseti večer. Průběžně jsme stříkali, a tak se dalo dobře hrát. Snad byli všichni spokojení,“ přál si Aleš Stránský po ukončení akce.A jako bonus za abnormální teploty měli účastníci nejen výhry, ale právě po dlouhé pauze setkání s kamarády.

Bez takových by to nešlo

Strávit pěkný den na pěkné akci byla odměna pro všechny. A především pro hlavního organizátora Aleše Stránského. Ten má totiž pravidelně turnaj na triku a dovede vyhecovat každého. Navíc se stará nejen o dění v klubu, ale i o celý areál, za což by si zasloužil právem metal. Bez takových nadšenců by mnohá podobná zařízení už nežila. Vítězství či prohry, to k turnajové sobotě patřilo. Ale pořadatel se postaral opravdu o všechno. Vedle nápojů nechybělo ani lahodné občerstvení.„Zúčastnilo se devět družstev. Atmosféra byla výborná. O hráče jsme se snažili postarat co nejlépe. Dorazili k nám až z Čelákovic. A přišlo i přes čtyřicet diváků,“ řekl k vydařené akci Aleš Stránský.