Nejlepší jablonecká plavkyně, která patří také ke špičkám republikového plavání si v létě příliš volna neužije, čeká ji velmi důležitý start.

Tereza Grusová, plavkyně TJ Bižuterie, často stojí na stupních vítězů společně se svými konkurentkami. Zleva: Tereza , Barbora Závadová z Ostravy a Karolína Hájková z reprezentačního oddílu. | Foto: TJ Bižuterie Jablonec

Čtrnáct dnů se jablonečtí plavci TJ Bižuterie připravovali v bazénu v Podolí na mistrovství ČR dospělých. Tereza Grusová, Michaela Sejkorová a Eduard Trunečka hájili barvy oddílu. „V Podolí pro nás závody dopadly velmi úspěšně. Získali jsme několik osobních rekordů a nejlepších výkonů v sezóně," shrnul účast trenér jabloneckých plavců Štěpán Matek. Nejlepší jablonecká plavkyně Tereza Grusová nastoupila v Podolí do všech znakových disciplín. Na dvě stě metrů získala stříbrnou medaili a na sto metrů zaplavala také vynikající čas, který se blížil k jejímu osobnímu rekordu a v této disciplíně vyhrála. Tím taky zajistila pro oddíl jeden mistrovský seniorský titul. Ostatní závodníci z TJ Bižuterie se zúčastnili finálových plaveb a vybojovali si také osobní rekordy.

Trénovali v Podolí

„My jsme letos poprvé strávili v Podolí dva týdny přípravy před mistrovstvím. Díky domluveným podmínkám nám pražské Středisko talentovaných plavců v Podolí poskytlo plavecké zázemí a my jsme si zaplatili dráhy. A také jsme k sobě přibrali při tréninku na oplátku několik jejich plavců, kteří s pražskými neodjeli na závody do zahraničí," popsal možnost trénovat v podolském bazénu trenér Štěpán Matek. Příležitost trénovat v jiném prostředí určitě jabloneckým plavcům prospělo. „Před mistrovstvím republiky jsme dolaďovali formu. A potvrdilo se, že takové soustředění nejen před mistrovstvím republiky, se určitě vyplatí. A proto chci, abychom si ho v příštím roce opět zopakovali," uvedl Štěpán Matek.

Šlapou jim na paty

Trénink plavců je už dnes, jak potvrdil, komplexní záležitost, která má tři části. V té první se plavci musí rozplavat, ve druhé splní hlavní úkol tréninku a v závěru se zase musejí „vyplavat". „Pro trenéra je důležitý průběh tréninku podle předem stanovených plánů. A přímo na tréninku pak hlídám, jak se úkoly plánu plní. A také hlídám časy," upřesnil trenér.

V plaveckém sportu se už od osmnácti let děvčata i chlapci řadí do seniorské kategorie. A co chybí jabloneckým závodníkům k tomu, aby už došlápli na paty těch nejlepších v republice? „Myslím, že jim už na paty šlapou. Problém je spíš v medializaci úspěchů nejen těch špiček, ale třeba dalších mladých, nadějných závodníků. O těch se až tak nepíše. A přitom mezi nejlepší plaveckou špičkou určitě jsou. A Tereza k nim také určitě patří. Medializace je totiž také svázaná s finanční podporou. I se lépe oslovují sponzoři. Finance ale obyčejně získají právě jen ta medializovaná jména," vysvětlil situaci v plaveckém sportu trenér Štěpán Matek.

Chce do A týmu

Seniorské reprezentační družstvo má svůj tým A, kterého se už týkají určité výhody. Aby se plavec mohl stát jeho členem, musí zaplavat výkon na úrovni osmi sta padesáti bodů. A Tereza tuto hodnotu chce splnit do mistrovství světa a zařadit se tak do podporovaného oddílu nejlepších českých plavců.

A co ostatní? „Eduard Trunečka je jablonecký šestnáctiletý dorostenec. Jen o pár vteřin se mu nepodařil splnit limit do reprezentace. Patří také k velmi nadějným závodníkům TJ Bižuterie. V oddíle rostou ale i další plavecké naděje, o kterých určitě ještě uslyšíme," připomenul trenér.

Volno až o Vánocích

Plavci trénují a závodí po celou letní sezónu. Tereza Grusová a další oddíloví kamarádi se pilně připravují na další závody a zářijový start přípravy. „Tereza teď trénuje dvakrát denně. Určitě pro ni neplatí prázdniny a letní lenošení. Ostatní plavci z oddílu si chodí s ní zaplavat, aby do září nevyšli z tempa a neměli souvislejší pauzu v tréninku než dva týdny. „Tereza hned v září nastoupí do zimní sezóny. Budeme pokračovat v přípravě podle plánu. Delší volno ji čeká až o Vánocích. Teď se ji někdy podaří zaplavat až pětatřicet kilometrů za týden. Od září to bude určitě ještě o deset kilometrů víc. Vedle toho taky musí Terka stihnout dvakrát třikrát v týdnu suchou přípravu, tedy posilovnu a samozřejmě také strečink," popsal plán plavkyně jablonecký kouč Matek.

Maká celý srpen

V těchto dnech absolvuje Tereza první část přípravy na juniorský šampionát. Ta se koná v Plzni. Od dvanáctého srpna se přemístí k další přípravě do Praze. A pak už česká reprezentace, včetně jablonecké Terezy Grusové, odjíždí do dalekého Singapuru.

Finále bude úspěch

Důležité závody, světový juniorský šampionát, se tam konají od 25. do 30. srpna. „Bohužel tam s Terkou nejedu. Ale určitě budu čekat na každou informaci z průběhu. Ale říkám, že semifinále je povinnost a finále bude už určitě velký úspěch. Je to ovšem vždy souhra mnoha faktorů. Své může sehrát také osmihodinový časový posun. Tereza už s ním ale zkušenosti má. Když loni startovala v Číně, zvládla změnu času bez problémů. Tak věřím, že tomu bude stejně i tentokrát," uvedl trenér Štěpán Matek.