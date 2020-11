Ze hry do reality a zpět. Biker a mistr světa Tomáš Slavík hrdinou nevšedního videa. Do historického centra Prahy se vřítí jeden z nejlepších bikerů světa. Skáče schody ve více než šedesátikilometrové rychlosti a vypadá, že před něčím ujíždí.

Nakonec samozřejmě vše dobře dopadne. „Datel“, jak se třiatřicetiletému rodákovi z Brna v cyklistickém světě přezdívá, se virtuálně přesune do nové úrovně – na trať JBC 4X Revelations v Jablonci nad Nisou, kde startuje další dobrodružství. A právě to je pro organizátora dnes už legendárního severočeského závodu a zastávky světového poháru příznačné - Tomáše Slavíka při jízdě jen tak něco nezastaví. Koncentruje se na sebe a svůj výkon bez ohledu na to, co se děje kolem.

„Myslím, že každý jezdec v sobě potřebuje oheň, který mu pomůže se nahecovat a vystupovat z komfortní zóny. Když jsem na kole, existuje pro mě jenom jízda a hlad po tom ji zajet nejlépe, jak umím. Každý závod je hra, kterou se snažím dokončit a vyhrát. Nehledě na to, co se děje kolem,“ popisuje s jistou vášní Slavík.

Díky jedinečnému přístupu se mohl v letech 2017 a 2018 stát šampionem jednoho z nejnáročnějších závodů na světě Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. V něm se jezdci řítí ulicemi chilského města Valparaíso za podpory davů nadšených diváků kolem trati. Právě v Jižní Americe jsou městské sjezdy neuvěřitelně populární a český závodník, který kvůli pádu při finálové jízdě nemohl loni útočit na „zlatý hattrick“.

„Městské sjezdy jsou moje disciplína a vždycky bylo mým snem zažít sjezd v kulisách staré Prahy. Natáčení sice nebyl závod, ale příležitost řítit se na kole pod Pražským hradem, Nerudovkou a dalšími místy byla úžasná,” užíval si Slavík průjezd hlavním městem.

I přes letité zkušenosti bylo pro Slavíka účinkování v projektu Wave v mnoha věcech nové a netradiční. Jak vzpomíná Slavík: „Natáčení v Praze byla dřina. Lokace během natáčení vyžadovaly technicky náročné skoky. Také jsme natáčeli v noci a GPS mi ukazovala, že jsem za jednu natáčecí noc najel kolem pětatřiceti kilometrů v plné rychlosti. Měl jsem pocit, že už ani nedojedu domů.”

Hlavní protagonista se ale rozhodně nedřel sám. Kromě úžasných sportovních výkonů stojí za unikátním projektem neuvěřitelné množství produkční práce - šest dní natáčení v pražských uličkách ze speciálního vozu a z rozsáhlým štábem, několik dní v jabloneckém bikeparku, mnoho času v ateliéru a těžko uvěřitelných 1000 hodin práce v postprodukci pro tvůrce projektu Vítka Kratochvíle. „Trvalo to přes rok! V Praze jsme točili koncem dubna a od té doby jsem seděl u PC. Měl jsem samozřejmě i jinou práci, ale tohle bylo nejnáročnější. Občas to ani nezvládal počítač, renderování některých záběrů trvalo i hodiny,“ popisuje tvůrčí strasti Kratochvíle z MERGE studio.

Video od 8.11. můžete vidět i vy a užít si neskutečné záběry kombinující bikerské umění a pokročilou filmařinu. Nechte se unést, nehledě na to, co se děje okolo vás! Další informace najdete na webové stránce www.redbull.cz/wave