Byla to také názorná ukázku fairplay a sportovního chování, které Tomáš Slavík a Gabriel Giovanini zapsali tučným písmem do historie tohoto závodu. Ať to bylo cokoliv, Tomáš Slavík dokázal zvítězit a připsat si tak na své konto třetí vítězství ve čtrnácti dnech na jihoamerickém kontinentu. Stal se také prvním evropským závodníkem, který dokázal v patnáctileté historii COPA AMERICA 4X zvítězit.

Kluci se nevzdávají!

„Sem tam zaslechnu, že vyhrávat v Jižní Americe musí být pro mě jednoduchý. Ale to není vůbec pravda! Kluci se za posledních deset let vypracovali na úplně jinou úroveň, jsou to rychlíci, žijí ve vysokých výškách, znají skvěle svoje tratě i povrch, jsou šílení a nevzdávají se,“ říká Slavík. . „Podívejte se na naše finále! Vypadá to jako procházka růžovou zahradou?,“ táže se řečnicky Slavík.

„Ne, tohle je regulérní bitva, která se moc často nevidí. Musím říct, že jsem si celý závod strašně užil a ve finále ze mě pozitivní emoce explodovaly v každé zatáčce a nejvíc pak v cíli. Mám z tohoto vítězství ještě větší radost, než si většina lidí myslí.“

Poprvé neuspěl

„Byl jsem na tomto závodě už jednou v roce 2018 a neuspěl jsem. O to mám větší radost letos a ještě když jsme k tomu předvedli takovou show,“ netají radost Slavík. „Šílený, ale zároveň čistý souboj, který si diváci na místě nesmírně užili společně s dalšími více než sedmi miliony sledujících v přímém přenosu na Globo TV,“ zářil Slavík.

„Bylo to přesně takové ukázkové finále, které mi charakterizuje Foucross. A proč ho mám vlastně tak moc rád? Je to akční sport loket na loket a drama od startu až do posledního metru závodu,“ zdůvodňuje.

„V cíli jsme se pak s Gabrielem Giovaninim objali a vybouchli smíchy, jelikož tohle byla jízda všech jízd, oba jsme si to vyloženě užívali a naše poslední slova než jsem odlítal domů, byla: Thank you for Unforgettable battle! Díky všem za hezký zprávy, za fandění a Brazílii za parádní závod, na který budu opravdu dlouho a moc rád vzpomínat!“

Tomáš je již zpět v České republice, kde se bude tři týdny připravovat na další velký trip, a to na tréninkový kemp Red Bull All Bario v Chile, městský sjezd Red Bull Monserrate Cerro Abajo a následný přesun na Crankworx, Nový Zéland.