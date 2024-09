Nejlépe se s tratí popral Tomáš Slavík, který zvítězil téměř o 2 vteřiny a zajistil si tím i celkové prvenství v celé sérii.

"Tábor je jedna z nejdelších tratí a je fyzicky fakt brutálně náročná. Někdy tady dosahuju i větších tepovek než na Cerro Abajo tratích díky šlapacím sekcím, které tu jsou nemilosrdné. Do závodu jsem nastupoval po pádu v Jordánsku, kdy jsem si nepříjemně zranil prsty na pravé ruce, ale jet se s tím docela dalo. Na závod bylo velký vedro, což taky přidávalo na náročnosti a byl to pro mě skvělej trénink před finálovým kolem Red Bull Genova Cerro Abajo, který se pojede 20.10. V závodě jsem zajel slušnou finálovou jízdu a byla z toho jednička jak v Táboře, tak i v celkové sérii. Díky moc klukům z Tábora za skvělej event, musím říct že už to mají perfektně zmáknutý a závodit v takové organizaci je fakt radost…", zdůraznil vítěz závodu.

Tomáš Slavík GoPro finálová jízda: https://youtu.be/1CgYSVM-tmI?si=lMhRz60rfD01Yio_

Finální příprava na Red Bull Cerro Abajo v Janově je v plným proudu a tento závod potvrdil, že vše funguje jak má. Historicky první zastávka Cerro Abajo v Evropě je velký pilíř pro všechny milovníky městských sjezdů, takže veškerá pozornost jde k tomuto závodu. Buďte u toho s námi a sledujte přípravy Tomáše na jeho sítích.