Dechberoucí video s tóny Vivaldiho přenese diváky z hor k moři přes janovské "creuze" a "caruggi". V ulicích evropského hlavního města sportu se 20. října utká 30 nejlepších jezdců světa. Poprvé po dvaceti letech se tato událost uskuteční mimo Jižní Ameriku.

https://youtu.be/puQ4XR38yc8

Red Bull Cerro Abajo je bezesporu nejpůsobivější a nejextrémnější městský sjezdový závod na světě. V této akci s dvacetiletou historií se nejlepší jezdci utkávají v souboji, který posouvá hranice jejich talentu a který zahrnuje neuvěřitelné skoky a rychlost.



Rok 2024 se zapíše do historie výjimečnou novinkou: od 18. do 20. října se poprvé v historii uskuteční zastávka Red Bull Cerro Abajo mimo Jižní Ameriku a Itálie bude mít tu čest hostit tuto evropskou premiéru. Kvalifikace se uskuteční v sobotu 19. října a finále bude následovat v neděli 20. října. Janov, Evropské hlavní město sportu 2024, jehož městská zástavba se díky charakteristickým "caruggi" a "creuze", úzkým uličkám, které vedou z hor k moři, dokonale hodí pro trať Red Bull Cerro Abajo.Kromě toho existuje hluboké spojení mezi "La Superba" a Red Bull Cerro Abajo, zejména díky chilskému městu Valparaíso, kde se soutěž zrodila. Valparaíso je známé jako "tichomořský Janov" díky své městské architektuře a mnoha Janovanům, kteří se sem ve 20. století přestěhovali za štěstím.



Na nadšence této disciplíny čeká nepřehlédnutelná událost, která jim nabídne možnost vidět 30 nejlepších jezdců světa, jak se ve vysoké rychlosti prohánějí typickými janovskými "caruggi". Jejich cílem je dosáhnout nejlepšího času na trati dlouhé 2 km. Mezi účastníky bude i Tomáš Slavík, legenda této soutěže a trojnásobný vítěz ve Valparaísu. Český jezdec už Janov prozkoumal při natáčení velkolepého a poetického videa. Toto video za tónů Antonia Vivaldiho zachycuje krásu města jako pozadí jeho dechberoucích sjezdů a poskytuje fascinující náhled na napínavý závod, který se uskuteční v říjnu.



"Red Bull Cerro Abajo má dlouhou historii a pro všechny jezdce, kteří se tohoto závodu účastní, znamená testování sebe sama na nejvyšší úrovni městského sjezdu. Je to největší titul, který můžete získat," řekl Tomáš Slavík. "Od příjezdu do Janova, a zejména při výjezdu do vyšší části trati, jsem si připadal jako ve Valparaísu: sklon a šířka ulic jsou velmi podobné. Cílem nás všech bude vyhrát. Jsem zvyklý závodit v Jižní Americe proti místním závodníkům, ale tentokrát budeme v Evropě a já se cítím, jako bych byl doma. Uvidíme, jak budou jihoameričtí jezdci závodit," říká zkušený a úspěšný Tomáš Slavík.



Janov bude závěrečnou etapou seriálu Red Bull Cerro Abajo. První dvě etapy ročníku 2024 se uskutečnily v březnu: první ve Valparaísu, kterou vyhrál brazilský jezdec Lucas Borba, a druhá etapa v mexickém Guanajuatu, kterou vyhrál Juanfer Vélez z Kolumbie. Evropské hlavní město sportu je připraveno hostit historicky první ročník Red Bull Cerro Abajo mimo Jižní Ameriku a slibuje víkend plný vzrušení a adrenalinu na dvou kolech.