Tomáš Slavík: "Rotorua je vždycky těžkej závod a jedna z nejnáročnějších zástavek celé Crankworx World Tour a to z mnoha důvodů. Nabušení rideři, těžký povrch, super utažený plochý zatáčky a co mi teda hodně vždy míchá kartama je jetlag, když letím klasicky na poslední chvíli. Vždycky se snažím jet opatrněji v kvalifikaci, abych neudělal zbytečnou chybu nebo nešel k zemi a pak buduji svoji rychlost nahoru v průběhu závodu. Ovšem už teď od TOP16 musí jet člověk naprostou hranu, jelikož je vše hrozně vyrovnaný a všichni do toho jdou po hlavě už od začátku. Probojoval jsem se až do semifinále, kde jsem se postavil po dlouhé době proti Basovi Van Steenbergenovi, kterýho se mi podařilo porazit a ve finále už za odměnu s Jacksonem Frew. Jackson letěl fakt šíleně, takže jsem věděl, že musím jet úplnou hranu. V první jízdě jsem udělal menší chybu, ale ta pak způsobila další a bylo po nadějích. V druhé jízdě sem si ho za odměnu porazil a tak končím svůj poslední letošní závod na skvělým druhým místě. Fakt mě to navnadilo a nemůžu se už dočkat dalších závodů Crankworx World Tour v roce 2023. Teď pro mě nastává "offseason", takže mi začíná příprava na ty největší městský sjezdy, který budou mít letos dokonce svoji vlastní světovou tour, která začíná začátkem února 2023."