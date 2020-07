Tomáš Slavík odstartoval v Dobřanech první závod Euro 4X Series na rychlé a skvěle připravené trati pod taktovkou Tomáše Brožíka a jeho teamu. Potvrdil svoji roli favorita, zvítězil v kvalifikaci a ve všech eliminačních jízdách včetně té finálové a odvezl si první místo.

“Ty největší mezinárodní závody jsou stále v nedohlednu a člověk si na tom všem musí najít i ty kladný stránky. Já jako kladnou stránku určitě považuji fakt, že jsem nebyl ve světě na závodech a mohl jsem se po 3 letech zúčastnit prvního závodu evropské série v Dobřanech, jelikož mi to v minulosti nabitej program nedovolil. Je to jedna z mých nejoblíbenějších traťí, moc rád tady závodím a hrozně fandím místním organizátorům, protože vím jak je to těžké uspořádat pořádný závod ve fourcrossu. Co se týče samotnýho závodu, tak trať jsem si užíval na 100% a podle toho vypadalo i moje ježdění. V kvalifikaci jsem uletěl o 2 vteřiny a ve finálových jízdách jsem dokázal ve všech zvítězit, takže z moji strany velká spokojenost! Ale samozřejmě kluci letěli parádně a nedali mi to vůbec zadarmo! Myslím si, že je důležitý si držet takovej ten “závodní mód” a udržovat se než nás zase vypustí na ty nejvetší akce! Takže v Dobřanech mise splněna. Ještě jednou díky organizátorům a doufám, že příští rok se opět potkáme na kopci v Dobřanech!”