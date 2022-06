„Ve Winterbergu jsem už spoustu let nezávodil. Moc mě tam nebavila trať, ale ta se předělala a musím říct, že mě to bavilo, i když místa na předjíždění tam moc nebylo. Bylo to doopravdy o první rovince, ale ta byla zase férová, dlouhá a nezáleželo z jaké pozice kdo jel, takže každej měl stejný šance. Kvaldu jsem i tak docela zmáčkl a zvítězil jsem o více než vteřinu, což je na takové trati opravdu velkej náskok, takže jsem měl radost a do závodu jsem šel se super pocitem.Na startu byla hodně rychlá rampa, ale cítil jsem se na ni skvěle stejně jako na celé startovní rovince. Ve finále jsem, bohužel, nedal úplně ideální start, tak jsem to musel trochu zmáčknout. Ale v první zatáčce jsem byl, naštěstí, na jedničce a tu jsem udržel až do cíle. Teď mám jeden víkend pauzu od závodění, ale poté mě čeká závodní maraton, kdy pojedu osm závodů v osmi týdnech, v Urban DH, Crankworx a 4X Pro Tour. A jezdit se bude nejen na evropským kontinentu, ale i v Jižní Americe. To bude jízda! Těšte se! Ado toho budu organizovat organizovat JBC 4X Revelations v půlce července. Vypadá to, že o zábavu bude postaráno a fakt se na to těším, popsal pocity jablonecký závodník Tomáš Slavík.