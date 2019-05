Trať byla ještě těžší než předchozí ročníky, ale i tak se závodilo o setiny! Tomáš Slavík neměl svoji životní jízdu, udělal pár chyb a na vítěze ztrácel pouze 0,9 vteřiny, ačkoliv i s minimální ztrátou je z toho nakonec bramoborové 4. místo.

„Down Puerto Vallarta je jedna z nejkratších tratí na kterých závodíme, ale musím upřímně říct, že je to pro mě jedna z nejtěžších a nejintensivnějších tratí, na který jsem kdy závodil. Udělat bezchybnou jízdu je doopravdy náročné kvůli povrchu, ale i tak se počítá každá setina. Poslední dobou zažívám šílený příběhy jak na cestách, tak i na tratích. Bohužel tomu nebylo jinak ani v Mexiku hahaha. V první závodní jízdě jsem měl super našlápnuto a byl jsem výrazně rychlejší na všech mezičasech, ale bohužel v poslední pasáži asi 200m před cílem jsem vletěl do plotů a do lidí, jelikož trať byla změněná asi o 2 metry oproti předchozímu dni. V den závodu máme vždy jednu treninkovou jízdu, ale tu jsem bohužel nedokončil kvůli defektu, takže jsem o změnách nevěděl. Fakt mě to mrzí, ale bohužel to tak je. Městský sjezdy jsou někdy prostě punk. Nicméně druhou jízdu jsem byl již se vším obeznámen a věděl jsem o změnách, takže jsem to zkoušel pálit, co to šlo. Bohužel jsem v této jízdě nějak nenašel rytmus, nasázel pár chyb a dojíždím o 0,9 vteřiny za vítězem a je z toho až bramborové 4.místo, které je i tak skvělé v této konkurenci, ale mířil jsem na první příčky. Jedeme dál směrem k dalším závodům a třeba mě potká i trochu víc toho sportovního štěstíčka,“ vyjádřil se k závodu Slavík.