Top 10 na světě! Jablonecká triatlonistka Petra Kuříková opět potvrdila, že v indoorových závodech patří k nejlepším na světě. Na mistrovství světa v etriatlonu obsadila skvělé 6. místo. Osmička na dresu a startovní listině ji přinesla štěstí. Mezi silnou zahraniční konkurencí se česká závodnice určitě neztratila.

Petra Kuříková | Foto: Dagmar Březinová

Triatlonistka Petra Kuříková opět potvrdila, že v indoorových závodech patří k nejlepším na světě. Na mistrovství světa v etriatlonu obsadila skvělé 6. místo. „Mám ohromnou radost!“ vzkázala z Londýna. Tam se představili také Filip Michálek s Jakubem Markem, ale nepodařilo se jim postoupit z rozjížděk. Světovými šampiony se stali Britka Beth Potterová a Američan Chase McQueen.

Kuříková šla na start s nízkým startovním číslem 8, které si zasloužila díky skvělým výsledkům v loňských Arena Games. Pro letošní rok ale prošel indoorový šampionát změnami. Nejenže nyní nese oficiální název supertri E World Triathlon Championship, ale především už se o titul mistra světa nebojuje v sérii závodů. Nově se rozhoduje během jediného dne na jediném místě – 13. dubna v Londýnském centru plaveckých sportů.

Na startovní listinu se dostalo 30 mužů a 30 žen, kteří byli rozděleni do dopoledních rozjížděk po deseti závodnících. Do večerního finále pak postoupilo nejlepších deset. Šampionát přitom kombinuje skutečné výkony s virtuálním závoděním – plave se v bazénu, cyklistická část se jede na trenažéru, pro běh se využívá pás. Výkon i pořadí závodníků se přitom živě přenášejí do virtuálního světa Zwift.

Kuříková byla ve své rozjížďce třetí, když jednou z jejích přemožitelek byla mistryně světa Beth Potterová, které patří také světový titul v olympijském triatlonu z minulého roku. Do finále se Kuříková probila díky nejrychlejšímu času ze všech poražených.

V prvních dvou finálových rozjížďkách obsadila sedmá místa. Z této pozice pak vstupovala i do poslední rozjížďky se ztrátou 1:20 na průběžně vedoucí Potterovou. V poslední finálové jízdě pak dokázala své umístění vylepšit a finišovala jako šestá.

„Mám ohromnou radost. Je to můj nejlepší výsledek v Arena Games! Večer jsem se cítila mnohem lépe než ráno. Je to sice hodně krátký formát závodů, ale protože se jede třikrát, tak už je potřeba i vytrvalost. Takže ty tři jízdy za sebou mi vyhovovaly víc. Doufám, že příprava směřuje tím správným směrem,“ řekla Kuříková.

Jakub Marek i Filip Michálek obsadili ve svých rozjížďkách shodně devátá místa. „S výsledkem spokojený nejsem. Tajně jsem doufal, že když se všechno sejde, mohu pomýšlet na finále. Ale nechal jsem tam všechno, od začátku až do konce jsem šel all out, s čímž mohu být spokojený,“ řekl Michálek.



Systém závodu

Dopoledne se konaly rozjížďky po deseti závodnicích, v rámci každé rozjížďky přitom závodníci absolvovali dva starty o distancích 0,2 – 4 – 1 km. Z každé postoupili dva nejlepší, další čtyři triatlonisté prošli z rozjížděk díky svým časům jako šťastní poražení. Ve finále pak závodníci jeli hned třikrát, přičemž se v jednotlivých startech míchalo pořadí disciplín. Poslední finálová jízda pak startovala metodou stíhačky dle rozestupů z předchozích finálových jízd.



Výsledky

Mistrovství světa e-triatlon, 13. dubna 2024, Londýn

Muži: 1. Chase McQueen (USA), 2. Max Stapley (V.Brit), 3. Maxime Hueber-Moosbrugger (Fr.) … Filip Michálek a Jakub Marek nepostoupili z rozjížděk



Ženy: 1. Beth Potterová (V.Brit), 2. Cassandra Beaugrandová (Fr.), 3. Katie Zaferesová (USA) … 6. Petra Kuříková