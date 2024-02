Počasí rozhodlo o letošní Jizerské padesátce. Nejela se. Téměř pět tisíc startovních balíčků Jizerské 50 si odnesli účastníci 57. ročníku závodu, který se nemohl z důvodu nedostatku sněhu uskutečnit. Lidé pak vyráželi na trasu ČEZ Jizerské magistrály, aby svůj osobní závod zdolali.

smutná Jizerská padesátka | Foto: Richard Valoušek

Že na velké části tras nebyl žádný sníh a někde zbyl jen led? To přihlášeným závodníkům nevadilo. Někteří vyrazili na pěší výlet, jiní si vzali běžky na ramena. Z Bedřichova pak šli pěšky přibližně pět kilometrů, než si mohli pod Rozmezím stoupnout do stopy. „Nejlepší podmínky byly kolem Bunkru a Knajpy. Naopak Jizerka, kde by člověk čekal hodně sněhu, podmínky dobré neměla. A na takové Krásné Máří je počasí vyloženě jarní, tam po sněhu není ani stopy,“ popisuje situaci na trati závodu Valoušek.

„V sobotu jsem projel celou trať a potkával desítky lidí s našimi čísly. Byl to pro mě silný zážitek. Tohle je skutečná láska k Jizerské 50,“ říká své dojmy z víkendu tiskový mluvčí ČEZ Jizerské 50 Richard Valoušek.

Zrušená Jizerská 50: Měli jsme slzy v očích, přiznává organizátor

I jeho překvapil velký zájem o startovní balíčky, které si závodníci vyzvedávali v pátek a sobotu v libereckém Obchodním centru Nisa, konkrétně v prodejně Intersport. „Za dva dny si vyzvedlo svůj startovní balíček i s číslem necelých pět tisíc lidí. Ti pak mohli vyrazit zdarma na ligový zápas Slovanu Liberec nebo se slevou na ženské EURO HOCKEY TOUR.“

Mám k Jizerské 50 krásný vztah. Teď malinko krvácím, říká hoteliér z Bedřichova

V závodním programu 57. ČEZ Jizerské 50 zůstaly oba koncerty pod názvem ČEZ Energy fest. V pátek na nich zahrály v centru Jablonce Poletíme?, v sobotu v Liberci Pokáč a čerstvá česká slavice Ewa Farna. Na oba koncerty byla náměstí beznadějně plná. Vstupné bylo zdarma.

Jizerská padesátka příští neděli nebude, zrušil ji nedostatek sněhu a teplo

Neděle patřila Memoriálu Expedice Peru 1970 pod jehož hlavičkou se závod od roku 1971 jezdí. Na partu horolezců z peruánské tragédie vzpomínají organizátoři Jizerské 50 dodnes. Letošní ročník nebyl výjimkou. I přes vytrvalý déšť se pod jejich památníkem nedaleko stadionu v Bedřichově sešly desítky lidí. Ti si připomněli také smutný osud Jiřího Plisky, elitního českého závodníka v dálkovém lyžování, který tragicky zahynul na skalách v USA.