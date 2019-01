Jablonec n. N. – Bývalý úspěšný atlet, dnes trenér a organizátor atletické činnosti oddílu AC Jablonec. A také tatínek nejúspěšnější české oštěpařky Báry Špotákové a šťastný dědeček dvou vnoučků. To je František Špoták. Za svoji trenérskou činnost byl nominován do ankety Nejúspěšnější sportovec Jablonecka roku 2018.

Hornickou průmyslovku opustil a zamířil do Jablonce, aby se stal úspěšným atletickým trenérem. Nyní působí v AC Jablonec. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Na samém začátku ale dělal jiný sport, o atletice nepřemýšlel. „Až když jsem nastoupil do Ostravy na hornickou průmyslovku, zkusil jsem atletiku. Já jsem jinak důlní technik a můžu třeba vyrazit tunel. Ale pravda je, že se bojím metanu. Pracoval jsem na dole, který se tehdy jmenoval Prezident Gottwald a kde, jak jsem jsem teď slyšel, se porušovaly předpisy. Ale tehdy, myslím, že to tak nebylo,“ zavzpomínal na svoje studenské začátky.

TRÉNOVAL I MANŽELKU

Z hornické průmyslovky zamířil na pedagogickou fakultu a vystudoval aprobaci ruský jazyk tělesná výchova. A na fakultě také našel svoji životní lásku a budoucí manželku, také sportovkyni. „Ta hrála první ligu házené, byla gymnastka a věnovala se i dalším sportům. A tu jsem trénoval. Atletiku začala dělat ve dvaceti letech a probojovala se až do extraligy. A tenkrát mě oslovil Václav Poláček, velká osobnost jablonecké atletiky a tehdy předseda Českého atletického svazu, a pozval mě ještě s dalším kolegou učitelem do Jablonce. A my jsme tady začali učit, závodit a trénovat atletiku,“ uvedl ke svým začátkům zkušený trenér.

TRÉNOVAL A TAKÉ UČIL

Jeho učitelské a trenérské působení pokračovalo na jabloneckém sportovním Gymnáziu dr. Randy. V roce 1985 Václav Poláček hledal pro tuto školu trenéry. „V té době jsem trénoval třeba úspěšného Miroslava Mence a další atlety. Na gymnáziu jsem působil asi pět let a pak jsem nastoupil jako trenér do TJ LIAZ,“ pokračoval František Špoták ve výčtu své atletické životní dráhy.

A k tomu všemu byl ještě aktivní závodník, startoval v extralize a v I. národní lize. „Jako závodící trenér to bylo dost náročné. A k tomu ještě moje manželka závodila v extralize. Takže Barunka měla od koho atletické vlohy převzít,“ dodal s úsměvem aktivní trenér AC Jablonec.

ČASTO SBÍRAL ÚSPĚCHY

Skromně o sobě říká, že jako „mladý“ byl průměrný závodník. „Byl jsem třetí na akademickém mistrovství republiky. Největší úspěchy jsem měl jako veterán, to mi bylo osmadvacet. V šestatřiceti jsem vybojoval medaili v Budapešti na mistrovství Evropy veteránů a vytvořil jsem tam rekord, který je už starý patnáct let, a dodnes ještě držím několik dalších rekordů,“ pochlubil se právem František Špoták. K úspěšné atletické kariéře ho vyhecovaly, jak připomněl, také výborné podmínky, které Jablonec nabízel.

RÁD SI ZA VZPOMÍNÁ

Pod jeho vedením získala řada atletů významné rekordy, tituly a ocenění. Na nejlepší z nich dodnes rád vzpomíná. Ale nejen na ně. „Hanka, tehdy Chocová, později Mužíčková, udělala pod mým vedením hned čtyři československé rekordy. Na šedesátce a padesátce překážek reprezentovala naši republiku. A v současné době je mým nejúspěšnějším svěřencem Tomáš Pulíček, který také kandiduje do ankety o nejúspěšnějšího sportovce.“

TOMÁŠ JE PORAZIL

V předloňském roce se stal Tomáš Pulíček mistrem republiky v desetiboji. „To je mezi dospělými velký úspěch, protože v tomto závodě kralují muži, profesionálové, kteří mají pro přípravu vynikající podmínky. Ale Tomáš je tehdy porazil a to byl opravdu velký úspěch. Loni získal bronzovou medaili ve stejném závodě. I když se celkově zlepšil, tak výkon stačil pouze na třetí místo, protože v něm opravdu startuje domácí špička,“ prozradil na svého nejlepšího svěřence trenér Špoták.

JE TO ŠKOLA I TRÉNINK

Potvrdil ale zároveň, že se bude dál snažit se probojovat mezi čtyři nejlepší reprezentanty, a to i když narazí na velmi těžkou konkurenci,“ dodal kouč Tomáše Pulíčka. A ten musí, kromě atletiky, dobře pokračovat také ve studiu liberecké Technické univerzity. Trenér Špoták věří, že svým talentem, snahou a především poctivou přípravou a přístupem k tréninkovému plánu všechno zvládne.

Atletický kouč na sebe ale prozradil, že není moc dobrým dědečkem. A když dcera Bára dorazí do Jablonce, obyčejně se nachází právě na nějakých atletických závodech. „Kdykoliv se s ní potkám třeba na soustředění, tak se jí snažím pomoct. Oba děláme atletiku, tak víme, co to obnáší. Od pondělí do pátku trénujeme, o víkendu jsou závody. Top pro mne vždycky je, když se s ní potkám a mohu jí nějak pomoct,“ řekl František Špoták.

NOVÝ ROK MÁ NABITÝ

Rok 2019 bude mít zase plný královny sportu. V jablonecké atletické hale na Střelnici se už rozeběhly pravidelné halové středy. A o druhém lednovém víkendu bude taky plná závodníků. „O víkendu dvanáctého a třináctého ledna se v hale koná krajský přebor, který je zároveň nominačním závodem pro mezistátní utkání ve vícebojích v hale. To je teď taková novinka. A věřím, že v ní Tomáš Pulíček uspěje.

KOUČOVAL TAKÉ PAVLU

Na seznamu těch, kteří prošli rukama Františka Špotáka, nesmí chybět jméno Pavly Hamáčkové. Díky kvalitní přípravě pod vedením zkušeného kouče slavila Pavla mnoho atletických úspěchů na nejvyšších sportovních kláních. Například z 20. světové univerziády na Mallorce přivezla zlato, další z halového ME v Gentu v roce 2000, což zopakovala ještě za rok na světovém šampionátu.