Před začátkem podzimní sezóny měli jablonečtí házenkáři jiné cíle, chtěli se vyšvihnout do první trojky, jenže zranění a pracovní povinnosti tří klíčových hráčů na celý podzim jim rozbily polovinu základní sestavy. V tabulce přezimují na šestém místě.

házenkáři Jablonec | Foto: Dagmar Březinová

trenér František Dědeček:

Handball Jablonec vybojoval po podzimu v tabulce druhé ligy šesté místo. Jste spokojený?

Před začátkem podzimní sezóny jsme měli jiné cíle, chtěli jsme se vyšvihnout do první trojky, jenže zranění a pracovní povinnosti tří klíčových hráčů na celý podzim nám rozbily polovinu základní sestavy a tak jsme začali hledat jiná řešení a než si to trošku sedne, než se noví hráči trošku sehrají tak to chvilku trvá, každopádně jsme to zvládli i když to občas v některých domácích zápasech bylo hodně na sílu, máme štěstí v tom , že máme partu loňských šikovných dorostenců a ti zaskočili na klíčových postech, nejvíce prostoru z nich dostal Táda Kubík, který svým přehledem na hřišti v některých zápasech odehrál na pozici rozehrávky.

Takže práce s mladými přináší úspěchy?

Samozřejmě, už vloni se do áčka dostali stabilně dva hráči, Táda Kubík a Petr Hassa, letos k nim přiskočili další David Kudrhalt, Honza Svoboda a Alex Najman a v mladším dorostu už se rýsují další šikovní mladíci, Vojta Kaňka a Dan Pavelka, kteří se budou příští rok tlačit do chlapské kategorie.

Hráčů máte tedy dostatek?

Ano, hráčů máme dost, samozřejmě na různých úrovních kolem pětatřiceti mužů, naše béčko hraje krajskou soutěž, takže tam získávají mladší hráči zkušenosti s chlapským handbalem, aby se potom mohli v áčku realizovat, on totiž přechod z kategorie dorostu do mužů není úplně jednoduchý, hlavně obrana bývá daleko tvrdší a hráči si na ní musí postupně zvykat.

Kdo patří mezi klíčové hráče v týmu?

Na podzim se vytvořila nová osa pěti klíčových hráčů a když některý z nich vypadne, tak proti lepším soupeřům nemáme moc šancí, absolutní jednička je Tomáš Hána, náš levák na pravé spojce, je to zkušený hráč, který prošel lepšími týmy, je to náš nejlepší týmový střelec, 71 branek v deseti utkáních, lídr týmu i kabiny, na druhém místě Vojta Janata, mladý štírek na levém křídle, který vsítil 67 branek v jedenácti utkáních, který vyniká svojí rychlostí a výskokem, na postu defenzivního štítu to je Tomáš Jandera, který má nejdůležitější funkci v obraně, na postu levé spojky se zabydlel mladý Tomáš Střižík 47 branek, který při zranění našeho tradičního střelce Patrika Trejbala, získává zkušenosti a v brance nás samozřejmě drží mladík Vašek Novák, ten jasně patří mezi 3 nejlepší brankáře celé soutěže.

Všechna utkání proběhla podle vašich plánů?

Určitě ne, podle minulých sezón asi jako trenéři víme, koho můžeme porazit a koho bychom měli porazit, spadl k nám z vyšší soutěže Náchod, který je na nejlepší cestě se opět vrátit do první ligy a pokud něco nepodcení neměl by mít problém s návratem, my jsme s nimi sehráli doma kvalitní první poločas, ale pak už se síla projevila na soupeřově straně, pak se nám dlouhodobě nedaří derby s Libercem, který má velmi kvalitní mládež a hrají pěkný běhavý handball, za tuto dvojici, jsme se chtěli zařadit před sezónou, bohužel naše oslabení a posílení soupeřů, se kterými jsme chtěli bojovat o třetí místo jsme moc nezvládli, výborně letos hraje béčko Lovosic, Louny posílily, když se jim vrátili 2 klíčoví hráči z Německa a s Mostem, máme také problém, protože na něj prostě neumíme moc hrát, to bylo asi jediné utkání, které jsme vyloženě nezvládli a doma prohráli zbytečně o branku, takže kdybychom měli o dva body více byla by větší spokojenost.

Cíle do jara jsou tedy jasné?

Ano, chceme v tabulce stoupat, začlenit do hry více mladíků a tím pádem i zrychlit hru, podařilo se nám před sezonou získat trenéra Davida Janatu, který pro nás tvoří fyzickou přípravu a trápí hráče hromadně v posilovně a čekáme, že se to ještě více projeví už na jaře.

A jaké máte další plány?

Plánů máme dost, v létě se částečně obměnil náš výbor, do funkci předsedy jednoty byl zvolen Vašek Kříž, uspořádali jsme v září v Jablonci velmi povedenou oslavu k šedesáti letům vzniku oddílu, mezinárodního turnaje se zúčastnil i náš polský partnerský oddíl UKS Tróka Nowa Sól, na turnaj zavítal a ceny za dlouholetou činnost pro házenou v Jablonci předal, předseda celého házenkářského svazu Ondřej Zdráhala, dále jako oddíl přecházíme na moderní klubovou platformu Eos, kde se dá vše řešit pouze přes telefon, tvoříme nové moderní webové stránky, které by měly být brzy zpřístupněny, naši trenéři mládeže rozšiřují školní ligu házené po Jablonci a okolí, mládežnické týmy se účastní turnajů po celé ČR a chystáme pro naše fanoušky a hráče všech kategorií i vánoční vejšlap, abychom přes svátky moc nezlenivěli, takže všem přejeme krásné a klidné svátky.