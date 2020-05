I v době koronavirové pandemie šli do trénování naplno, individuálně polykali kilometry a připravovali se na závody, které je čekají, až se situace zase vrátí do běžných kolejí.

„Členové oddílu trénovali individuálně, ale teď už probíhají společné tréninky. Na prodloužený víkend plánujeme malé soustředění. Máme teď znovu vlastně před závodní období na akce, které se snad už konat budou,“ uvedl k aktuální situaci závodníků KC Kooperativa Jablonec jejich trenér.

Až se znovu spustí závodní maraton, čeká nejprve na jeho svěřence silniční pohár mládeže, který se má konat čtvrtého a pátého července v Olomouci.

„Ke konci prvního prázdninového měsíce se pak pojede Mistrovství republiky na horských kolech v Peci pod Sněžkou. V srpnu se zúčastníme silničních a bajkových pohárů. V polovině srpna se bude ještě konat dokonce Mistrovství republiky na silnici,“ vyjmenoval plán závodů svých svěřenců zkušený trenér.

Kalendář se opět cyklistům zaplní. Letos se ale budou muset obejít bez mezinárodních startů. A k vrcholům sezóny patřil také Český pohár na Bedřichově. „Ten jsme měli pořádat třináctého a čtrnáctého června. Měl to být zároveň jeden z posledních kvalifikačních závodů na olympiádu. Je ale, bohužel, zrušený, včetně grantů na pořádané akce, bez kterých se taková akce neobejde,“ uvedl k jednomu z největších cyklistických domácích podniků jeho organizátor.

Cyklisté Kooperativy jsou ale rádi, že si síly s ostatními závodníky změří alespoň na domácí úrovni. V oddíle při jabloneckém gymnáziu jezdí hned několik talentovaných nadějí. A právě to Miloslava Hollosiho těší. „Jsem nadšený ze skupiny mládeže ve věku od čtrnácti do šestnácti let. Na tréninku jich bývá až deset. Je to po dlouhé době skupina, ze které cítím, že kluci a holky mají zájem a chtějí. A to mě nabíjí,“ raduje se jejich kouč a určitě už spřádá plány, jakých výsledků může talentovaná skupina až dosáhnout.

I když tato sezóna, jak trenér uvedl, bude trochu netradiční, určitě v ní chtějí uspět. „V těchto dnech jsme se měli například účastnit Závodu míru mládeže v Terezíně, Závod míru kadetů v Jevíčku, za sebou už jsme mohli mít i některé mezinárodní starty. S tím se musíme vyrovnat a věřit, že od července se opravdu všechno vrátí do starých kolejí,“ přeje si muž, pro kterého je cyklistika nejen profese, ale hlavně životní poslání. „Snažím se, aby mladým sport dal do života disciplínu a cílevědomost. Přeji si, aby jim láska ke sportu zůstala.

MILOSLAV HOLLÓSI

Miloslav Hollósi pochází ze Žandova u České Lípy, kde vychodil základní a vystudoval střední průmyslovou školu. Později absolvoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze obor trenéra cyklistiky. Trénoval v libereckém klubu KC Kooperativa a od roku 1999 působí jako trenér cyklistiky v klubu KC Kooperitva při Sportovním gymnáziu Dr. Randy v Jablonci. Je bývalýL trenér reprezentace, se kterou se zúčastnil letních olympijských her.