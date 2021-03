Šéftrenérem žákovského úseku v akademii FK Jablonec je Jan Kozderka. Kouče, jenž vede žáky U15 a zároveň působí v roli učitele na ZŠ Mozartova si představíme v dnešním rozhovoru.

Do vaší náplně práce ve fotbalové akademii patří nejen trénování kategorie U15, což je nejstarší žákovská kategorie, ale jste také šéftrenérem žákovského úseku. Objasněte, co tato role ve vašem pracovním životě obnáší?

U nás v klubu to máme nastaveno tak, že vedoucí trenér SpSm je současně i hlavním trenérem jedné kategorie v žákovském úseku. Od července 2020 jsem nově přebral ročník 2006, který nastupuje v České lize žáků U15. Kromě vedení ročníku 2006 se snažím koordinovat a plánovat tréninkový a zápasový proces v žákovské kategorii. Spolupracuji s novým týmem trenérů, který se nám v létě podařilo složit. Po roční odmlce se vrátil Stanislav Bejda a jako novou krev jsme v klubu přivítali Dominika Šonského a Jana Maryška.

Podobně jako někteří vaši kolegové, trenéři také pracujete ve školství. Jaká jsou pozitiva spojena s prací učitele i trenéra v areálu ZŠ Mozartova?

Myslím si, že spojení učitel a trenér je ideální. Cestu životem u dětí nejvíce formuje rodina, škola a volnočasové aktivity. Spojení učitel a trenér nás nechá nakouknout do dvou z nich. Můžeme sledovat a působit na naše svěřence jak ve školním, tak i ve fotbalovém prostředí. Škola a povinnosti s ní spojené jsou na prvním místě, pokud je začnou kluci zanedbávat, téměř vždycky se to projeví časem i ve fotbalovém prostředí.

Kdy jste se začal věnovat trenérské činnosti, a jaké byly vaše fotbalové kroky před rolí trenéra?

Jako hlavní trenér působím v našem klubu již šestnáctou sezónu. Jako hráč jsem prošel jabloneckou mládeží. Z dorostenecké kategorie jsem odešel hrát do sousedního Pěnčína.

Váš ročník U15 hraje nejvyšší žákovskou soutěž. Jak vnímáte konfrontaci s nejlepšími celky z České republiky?

Do nejvyšší žákovské soutěže se nám podařilo vrátit před dvěma roky, když ročník 2004 vyhrál divizní skupinu C a ročník 2005 zvládl barážové dvojutkání s týmem FK Dukla Praha. Konfrontace s nejlepšími mládežnickými týmy je pro nás velkou výzvou. Je to velmi kvalitní a složitá soutěž. Kluci se v loňské i letošní sezóně rvali a rvou s touto výzvou velmi statečně. Musíme makat na hranici svých možností.

Kdo vám s ročníkem U15 pomáhá?

V kategorii U15 máme mladý realizační tým. Spolupracuji s Lubošem a Lubošem. Již stálým parťákem je pro mě trenér Luboš Pumrle, se kterým spolupracuji již více než deset sezón. Už druhým rokem se můžeme opřít i o Luboše Petržilku.

Máte nějaké cíle, které byste do chodu fotbalové akademie chtěl dostat?

Zmínit zde všechny cíle, plány a přání by ani nešlo. Chtěl bych, aby se nám jednou podařilo vytvořit v akademii prostředí pro děti a rodiče z Jablonecka a okolí, kde se tvrdě pracuje, zároveň baví sportem a panuje partnerská atmosféra.

Z vašeho soukromého života unikla obdivuhodná informace od trenérských kolegů, a sice že jste v měsíci lednu naběhal přes 200 km. Co kromě běhu vás udržuje v kondici?

Jsem rád za to, že sport je pro mě společně s rodinou největší zálibou a studnou energie. Baví mě všechny sporty. Za normální situace nejraději hraju tenis a v pátek se s trenéry scházíme v našem areálu na fotbálek. Zároveň se snažím naší trenérskou partu tmelit pomocí různých sportovních akcí a výzev. V lednu jsme si dali s trenéry cíl naběhat více než 200 km. Abych tuto výzvu vyhrál a dostal se před Dominika Šonského, naběhal jsem v lednu kolem Jistebska 252 km.