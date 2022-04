„I v našem klubu jsme přišli téměř o třetinu oddílů. Cvičit jsme začali už od září loňského roku, a to podle aktuálních omezení a nařízení. Někteří členové ale ztratili pohybové návyky. Ale zase noví zájemci přibyli, takže jsme toto období zvládli,“ řekl jablonecký trenér Deníku.

Jak to bylo s fyzičkou po takové přestávce, ztloustly a zlenivěly děti?

To ano, i někteří rodiče si toho všimli a byli z toho rozčarovaní. S capoeirou, kvůli coroně, skončilo u nás přes čtyřicet členů, z toho naprostá většina dětí, kterým se už od počítačů nechtělo, ztratily zájem o sport, odvykly si od režimu a návyků, bez kterých to v žádném sportu nejde.

Kde se scházejí jablonečtí capoeiristé?

Scházíme se od roku 2017 v nových prostorách u autobusového nádraží. Jsme jediní z našich šestnácti oddílů v České republice, kteří mají takové zázemí, vlastní akademii včetně symboliky, která k tomu patří.

Pleslová má z republiky bronz. Capoeristé se v silné konkurenci neztratili

Jak si vedou vaši svěřenci?

Nedávno jsme absolvovali Mistrovství ČR. Vybojovali jsme jeden bronz, přivezli jsme i dvě čtvrtá místa, úspěšní jsme byli i v doplňkových kategoriích začátečníků a žen. V květnu nás čekají závody na Slovensku, v Nových Zámcích. Já jsem tam pozvaný jako host, budu buď v porotě nebo jinak dohlížet na chod závodů. A s sebou vezu čtyři dospělé a dvě děti, kteří budou závodit. Protože slovenská capoeira není na takové úrovni jako v ČR, tak bychom nějakou medaili přivézt mohli, ale uvidíme.

Kdy pro vás končí sezóna?

Než budeme mít letní přestávku, tak ještě stihneme zorganizovat v Rakousku, v Klagenfurtu u italských hranic, u našeho mistra Pacoçy, poslední akci sezóny, na kterou se sjedou všichni trenéři a držitelé nejvyšších pásků a skoro po třech letech tam také bude páskování trenérů. Potom si dáme prázdninovou pauzu a v září zase začneme. Dělávali jsme velké soustředění pro děti z celé republiky. Poslední dva roky to nešlo. Rezervovaný areál pro tuto akci máme až na příští rok. Ale v domácích podmínkách budeme ještě pořádat dvě týdenní soustředění, v červenci a v srpnu, pro členy našeho klubu. Cílem je, aby se děti co nejvíce hýbaly také o prázdninách.

Kdo a jaké pásky v capoeiře dostává?

V Česku jsme tři profesoři, kteří máme hnědý pás a ten je momentálně v naší organizaci Vem Camará Capoeira nejvyšší. Pak jsou ještě dva pásy hnědočervený a červený, které se již udělují za celoživotní práci a rozvoj capoeiry. Na ty se čeká i několik let. Ten červený pás nejvyšší, ten má samozřejmě brazilský mistr Pacoça, který na nás všechny dohlíží.

Nejlepší sportovci Jablonecka se hodili do gala. V divadle si převzali ocenění

Kdo konkrétně je z jabloneckých borců úspěšný?

V kategorii začátečníků dospělých vyhrála na MR Emma Pleslová.Věnují se capoeiře více muži nebo ženy?Jako ve všech bojových uměních většina je mužů, ale mění se to. Bylo období, kdy převládaly ženy a dívky.Jak často aktivně hrajete, perete se, bojujete vy?Snažím se na sobě pracovat a stále cestuji po Evropě, abych se mohl poměřovat s těmi nejlepšími capoeiristy v zahraničí.

Kolik času capoeiře a dění kolem ní věnujete?

Je to moje zaměstnání, takže hodně. Chci pro capoeiru v Česku ještě hodně udělat, chci, aby to bylo moje poslání. Manželka ví, že doma moc nejsem, za capoeirou často a hodně cestuju také o víkendech. Ale covid mě naučil trávit čas s rodinou a pochopil jsem, že je taky potřeba věnovat čas kromě tělocvičny svojí manželce a dětem. Vždycky si ho pro rodinu najdu, je to důležité. Pochopil jsem, že je potřeba s manželkou a dětmi trávit času co nejvíc.

Čeho byste chtěl v capoeiře, jak v Jablonci, tak v celé republice dokázat?

Vrchol bude, když se stane capoeira olympijským sportem, jako judo nebo box a získá u nás v ČR akreditaci od MŠMT. Musí ale splňovat určité podmínky, takže se snažíme toho dosáhnout. Chceme capoeiru dělat na tak kvalitní úrovni, jako se dělá v Brazílii, kde vznikla. A chceme také dělat capoeiru po svém, tak, jak si myslíme, že je to správné a ne tak, jak nám to říká někdo, kdo tomu nerozumí. Od nich si nechceme nechat diktovat, takže asi kvůli tomu se nemůžeme stát členy asociace bojovných umění. Také bych si chtěl vychovat svého nástupce, který by se capoeiře věnoval tak, jako já, někam ji chtěl posunout, něčeho ještě dosáhnout.

Proč chybí mládež? Porazil ji covid, lenost a chuť sedět u počítače

Proč jste si vybral právě capoeiru a ne jiný sport?

Já bych to řekl, že si ona našla mne, ne já ji. Věnoval jsem se od malička jiným bojovým sportům jako je řeckořímský zápas, karate, aikido, wu-shu a o capoeiře jsem vůbec nevěděl. Ale jednoho dne k nám do tělocvičny přišel kamarád, který se k nám chtěl přidat a ukázal nám zvláštní kombinaci něčeho co byl sice boj, ale vypadal jako tanec a k tomu ještě s úžasnou akrobacii a to mě naprosto uchvátilo. A tak to asi mělo být.

Kvůli čemu a proč byste ji doporučil ostatním?

Pro mě je důležité, aby se, nejen děti, hlavně nějakému sportu věnovali. Pro mě je capoeira komplexní sport, protahování, akrobacie, tanec, boj atd. Navíc to všechno spojené s hudbou. I právě proto nám rodiče své ratolesti svěřují. V kolika letech je možné s capoeirou začít?V mojí akademii začínáme s pětiletými. Mám to vyzkoušené a ověřené, že v tomto věku, v přípravce, to má pro děti už smysl a přínos. Nebezpečný sport to určitě není. Mám děti rozdělené podle věku do šesti skupin, a to je velká výhoda. Mám pak čas se na jednotlivý věk více zaměřit.

Já jsem jeho záda, on moje nohy, říkají sáňkaři, kteří závodili na Olympiádě

Jste jediný trenér v Jablonci?

Mám k sobě dva trenéry. Já jsem na každém tréninku, chci mít přehled a vědět, jak naši členové cvičí. V Jablonci mi pomáhá hlavně Petr Šteflíček, ten dává capoeiře všechno, chce si jednou otevřít i svůj oddíl v Semilech, jde v mých šlépějích a to mě těší. A v Praze mám ještě jednoho trenéra Filipa Žílu, který pomáhá s chodem pražského oddílu. Živit se tím chci do konce života, co nejdéle to půjde, ale aktivně, na špičkové úrovni, to tak dlouho nepůjde. Živit se tím chci, co nejdéle to půjde, ale aktivně, na špičkové úrovni, je mi jasné, že to do konce života nebude. Takže budu rád, když se najde můj pokračovatel, který capoeiře obětuje stejně tolik, co já nebo i víc.

Kdy by se mohli capoeiristé objevit na olympijských hrách?

Capoeira už své ukázky na posledních dvou OH měla. Ale obávám se, že se olympijským sportem nestane nikdy, protože má velmi mnoho stylů a názorů, jakým směrem by se měla do budoucna ubírat a spolu s brazilským temperamentem byl by podle mě problém v tom, jak to vše sjednotit. To asi olympijský výbor nedokáže. My už mnoho let organizujeme mistrovství Evropy na vysoké úrovni, ale na OH se asi tato disciplína nedostane. I proto, že trváme na tom, aby si capoeira zachovala svoji podstatu, myšlenku, umění. Nechceme, aby z toho byl sport komerční, nechceme ji zaprodat. Mnoho let jsme byli součástí největší a nejkvalitnější skupiny capoeiry na světě s názvem Abadá Capoeira. Pak se náš mistr Pacoça od jejich zástupců oddělil, protože se lišili názorově. Spolu s ním chceme jít cestou kvality a ne komerce, která by mohla capoeiru poškodit.