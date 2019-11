Chlapců se pod sítí nedostává, potvrdil člen výboru volejbalového oddílu TJ Bižuterie, Vladimír Zajíček. „Před čtyřmi roky jsem se začal věnovat mladším žákům, kteří dnes už dorostli do kategorie kadetů. Je jich téměř dvacet, trénujeme třikrát týdně. Děti o volejbal zájem mají, ale konkurence v podobě fotbalu a florbalu je veliká. Volejbal je technicky hodně náročný sport a jeho technické zvládnutí trvá tři až čtyři roky. Samozřejmě tento čas je silně individuální. Přesto i poté se stane, že kluci nebo děvčata u volejbalu nevydrží,“ okomentoval situaci ve volejbalu trenér Vladimír Zajíček.

Připomenul, že výška je vždycky výhodou, ale problém je jinde. „Dnešní děti nemají moc dobrou fyzičku. Měly by si nejprve vypěstovat kvalitní fyzickou kondici, ideálně ve spojení s atletikou, gymnastikou, tedy sporty, které podporují sílu, rychlost, obratnost. Těžko začínat s volejbalem bez zvládnutého kotrmelce. A v tom vidím největší problém,“ řekl zkušený kouč, který se svému týmu chlapců, kadetů, věnuje třikrát v týdnu. A předpovídá mu dobrou šanci doplnit mezeru v kategorii mužů, pokud u volejbalu vydrží.

Vladimír Zajíček se, jak říká, z nostalgie stará ještě o A tým mužů. Pamětníci si vzpomenou, že muži v jabloneckém volejbale své místo měli. „Hráli jsme docela dobře, vyhrávali jsme soutěže druhé ligy. Bohužel, chyba byla v tom, že jsme si nevychovali žádné nástupce. Neuvěřitelně rychle jsme zestárli a za námi se vytvořila naší chybou minimálně dvougenerační mezera. Zaplnit ji nebude jednoduché. V současném A týmu mají téměř všichni republikové tituly v kategorii nad 40, eventuálně nad 50 let. V loňském roce jsme vyhráli krajskou soutěž. Takže chlapy v Jablonci máme taky, i když s věkovým průměrem padesát let. V soutěži se držíme na prvním, druhém místě, ale postupové ambice již nemáme. To by už bylo, slušně řečeno, stařecky nerozvážné, “ dodal s úsměvem trenér a kouč v jedné osobě.

Ženy si vedou dobře

Ženy mají v soutěžích dvě družstva. Odchovankyně TJ Bižuterie bojují v krajském přeboru. V novém ročníku soutěže se představuje nyní A tým žen, který hraje II. Národní ligu. Vstup do soutěže byl velmi rychlý, bez možnosti obvyklé přípravy a je tvořen převážně z bývalých nebo současných hráček jabloneckého Sportovního gymnázia, které se dříve připravovaly pod vedením Luboše Bednáře (trenér dívčí reprezentace) a nyní Dukly Liberec.

„V týmu máme například ligovou Lauru Holubcovou, která u nás hostuje z TJ Olymp, v loňském roce ještě opora Dukly Liberec. Aby toho nebylo málo, ženy jsem začal trénovat také, ale hlavně proto, že nikdo jiný v daný okamžik zkrátka nebyl „po ruce“. V týmu hraje i moje dcera Anna, která přešla do Jablonce z pražských ligových Nuslí. Cíl postoupit do vyšší soutěže, který stál na začátku zrodu a převodu této soutěže do Jablonce , je ale v tuto chvíli předčasný. Pro tuto sezónu je nutné stabilizovat hráčský kádr a pak se uvidí. V tuto chvíli jsme na třetím místě tabulky, což je zatím velmi pěkné umístění, zejména s ohledem na čas, který mělo družstvo na přípravu. Získání vyšší soutěže pro Jablonec v dohledné době není nereálné, “ zamyslel se nad budoucností Zajíček.

S partou kadetů mu pomáhá ještě Dušan Nikliborc a s dívčí partou druhé ligy pomáhala Iveta Bednářová. Příprava na všechny tréninky zabere Vladimíru Zajíčkovi pořádně času a stejně tak samotné tréninky. Většinu týdne tráví v jablonecké sportovní hale. „Volno mám od volejbalu jen v pondělí. Víkendy většinou také patří zápasům,“ dodal hrající trenér.

Že sport je velkou řeholí, to ví dobře. Nejprve se věnoval pod vedením svého otce, poté Jiřího Bartoše a Jiřího Šimůnka, běžeckému lyžování. Na začátku 80. let začal hrát v janovské tělocvičně volejbal pod taktovkou Jaroslava Sasky. Díky studiu na VŠ v Praze dostal přednost volejbal. A dostat se na pravidelný trénink do bílé stopy již nebylo možné. V 80. letech přešel do B týmu TJ Bižuterie a postupně do A týmu. Hrál druhou ligu. Zavzpomínal, že se v Jablonci hrávala taky v 70. letech extraliga mužů: „To byla nejlepší léta jabloneckého volejbalu a bylo by příjemné se historii alespoň trochu přiblížit.“

Dnešní volejbal je jiný

A jestli se změnil volejbal podle zkušeného hráče a trenéra? „Určitě ano, jako každý sport. Je daleko silovější, dynamičtější. Změnil se technicky. Vlastní hra se neuvěřitelně zrychlila. Také se změnila pravidla, aby hra byla zajímavější pro diváky. Balón se zvětšil, je měkčí, ale přesto dnes lítá daleko rychleji.