Neprofesionální sportovci stále čekají. Možná se blýská na lepší časy. Mimořádná opatření schválená vládou s platností od pondělí 12. dubna, která jsou zveřejněna na webu ministerstva zdravotnictví, umožňují obnovit amatérský sport. Členové sportovních klubů, které mají formu spolku, by mohli ve skupinách po deseti trénovat v některých případech i uvnitř.

Pouze venku by měl být od pondělka povolen neorganizovaný sport, na který se ale mohou rovněž scházet až dvacetičlenné skupiny. To bude nově obecný limit pro shromažďování pro jakékoliv aktivity. Venku sportující lidé nemusejí nosit roušky, uvnitř by organizovaní sportovci měli výjimku, pokud by byli pravidelně testováni.

Jestli to v pondělí skutečně nastane, je ale otázkou. „Komunikujeme s ministerstvem zdravotnictví a máme informace, že zřejmě dojde ke změnám, bohužel v neprospěch sportu,“ řekl mluvčí NSA Jakub Večerka. Bude tak záležet, jak se ke sportu bezprostředně po uvedení do funkce postaví nový ministr Petr Arenbeger.

Benjamin Vomáčka, ředitel Fotbalové akademie FK Jablonec:

„Situaci sledujeme a plánujeme, stále ale čekáme. Pokud není nic zatím povolené oficiálně, tak nemůžeme nic dělat. Vypadá to nadějně, ale zatím pro sport nic konkrétního řečené nebylo. Jsme připravení začít trénovat ve skupinkách za dodržení všech opatření. Jsem přesvědčený, že tréninky alespoň ve skupinkách budou od příštího týdne už možné. Když pustí děti do školy, měli by je pustit i sportovat. Těžké to stále mají vnitřní sporty. Ale doufejme, že se zlepší počasí a budou moct také trénovat venku. A s dětmi musíme začít opatrně, ne, jako by žádná pauza nebyla. Všechny sporty by uvítaly, kdyby mohly alespoň na venkovní hřiště. Osobně doufám, že příští týden to už pro nás klapne.“

David Bartel, generální manažer HC Vlci Jablonec:

„Plánujeme start nové sezóny od pondělí 12. dubna, takže by se nám s rozvolněním trefili do plánu. On line přípravu jsme jeli do konce března, v dubnu bývá volno, to jsme zkrátili. Podle toho, jak to dopadne, zahájíme přípravu on line nebo ve skupinách za dodržení všech opatření. Myslíme si ale, že během několika dnů se už pak opravdu dostaneme ven v určitém povoleném počtu. Takhle by zahájili přípravu všichni od juniorů až po nejmenší. Chlapci se připravují individuálně, ti začínají v létě. Jsme domluvení s vedením města, že led budeme mít k dispozici od 25. července. A tím by se rozjela dřív i příprava na ledu. Musí vydržet covid faktor a pro nás i počasí, při vysokých teplotách by nebylo možné připravit led. Snad už se blýská na lepší časy.“

Jan Čmejrek, trenér basketbalu TJ Bižuterie a Sportovního gymnázia Dr. Randy

„Ven se asi hned tak nedostaneme, tomu moc počasí tady v Jablonci zatím nepřeje. Ale v rámci praktické výuky na sportovním gymnáziu, která už bude povolená, bychom mohly hráčky sportovního gymnázia od 19. dubna začít v tělocvičně už trénovat. Čekáme na potvrzení. Pro sportovní kluby ale zatím nic takového nepřipadá v úvahu, pro ty se ještě nic nemění, dál platí zákaz. Už bychom potřebovali začít. Děvčata se už těší, i když se připravují individuálně. Na prvním tréninku určitě poznám, která z nich plnila plány poctivě a která ne.“

Eva Mikulová, trenérka atletiky mládeže TJ LIAZ Jablonec

„Zatím je všechno v Jablonci zavřené, zakázané, mládež je otrávená. Na blízké časy se moc neblýská. Atleti v tomto počasí nemůžou nikde venku trénovat. Mají sice individuální plány a lítat po lese mohou, ovšem techniku se takhle nenaučí, naopak se spíš mohou zranit. Od pondělí ještě nic povoleného není, tak čekáme. Počítáme s úbytkem, někteří už se ke sportu nevrátí a doma tloustnou. A ti, kteří se vrátí, tak hlavně kvůli tomu, aby byli konečně v kontaktu se svými vrstevníky. Už je také zrušena řada atletických akcí včetně Mistrovství Evropy do osmnácti let. Uvidíme, co udělá Český atletický svaz se závody u nás, možná budou závodit jen dospělí. V případě, že se situace uvolní a zlepší, jsme připravení zorganizovat závody v určitých časových intervalech, třeba po půlhodině, aby si i mladí zazávodili a nejen trénovali. Zatím je to ale zakázané a všechno marné.“