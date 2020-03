Jablonec n. N. - Eva Mikulová trénuje skupinu úspěšných atletů a atletek TJ LIAZ. V těchto dnech od ní ale dostali individuální plány a makají sami. A ona? Šije roušky.

Trenérka Eva Mikulová | Foto: archiv deníku

– „A protože nemohu chodit do práce, tak ze mne bude švadlena! V obchodě mám plátěné prostěradlo a povlečení ze stoprocentní bavlny. Jak jdu do barevných roušek. Kdo se přidá?, takové prohlášení se objevilo na facebooku jablonecké trenéry atletiky TJ LIAZ Evy Mikulová. A jak daleko šla od slov k činům? To popsala už v momentě, kdy si vezla domů šicí stroj.

„Teď se musím naučit šít roušky. Viděla jsem na facebooku návod a myslím, že to nemůže být tak těžké. Takže si vezu šicí stroj a prostěradlo a hned to zkusím. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekla s úsměvem aktivní trenérka, která si hned našla další vytížení, když se nemůže věnovat zaměstnání a svým svěřencům.

PRO HOLKY V DROGERII

Má připravený materiál a dá se do toho. A pro koho? „Určitě, když bude někdo ze známých potřebovat, tak roušky rozdám. Třeba holky, co vím, že dělají v drogerii, mají otevřeno a roušky nemají, tak tam za nimi zajdu a dám jim je,“ má už jasný plán trenérka Eva.

A její názor na nošení roušek? „Určitě by je měl nosit každý, jinak z toho může být velký průšvih. Měli bychom je nosit všichni, protože nikdo nevíme, kdo je nakažený. Hned se to na člověku nepozná. V Číně, v Itálii už začali nosit roušky všichni. Jen mi tady čekáme, nevím na co. Asi, až se to rozjede,“ zdůraznila svůj názor Eva.

A už měla program jasný. Po příjezdu domů zasednout ke stroji a zkusit ušít první kus. I když, jak dodala, ještě ji čeká účetnictví. „Myslím, že odklad nic neřeší. Daně musíme zaplatit stejně. Jestli teď nebo za tři měsíce, tak to už je jedno. Takže ještě vedle šití roušek se budu věnovat daňovému přiznání. Uvidíme, jak to bude s malými podnikateli, jak to zvládneme. Zatím pro ně velkou pomoc žádnou nevidím,“ dodala trenérka Mikulová.

Kolem ní se v atletické hale na jablonecké Střelnici pohybuje několik velmi dobrých atletů a atletek, které mohou brzy proplout mezi současné atletické hvězdy české atletiky.

MAKAT BUDOU SAMI

Za sebou mají úspěšnou halovou sezónu a před sebou důležité starty a závody letní sezóny. Ale protože se teď nesmějí společně scházet a připravovat se, má trenérka jasno. „Dostanou ode mne individuální tréninkový plán. Budou skákat přes švihadlo, běhat venku, prostě každý sám, když to jinak nejde. Nevěřím tomu, že se budou konat letní olympijské hry, ani to, že bude Mistrovství Evropy a další závody. Doma jsme teď měli mít Velikonoční hale, ale ta se nekonala,“ uvedla k akcím.

Teď atletům začíná přípravné období. Ve většině případů se budou na závody připravovat individuálně.

O prvním startu ale Eva příliš růžové představy nemá.“Nevěřím tomu, že se bude moct závodit od května. Sice jsem nejprve tipovala první červen, ale myslím, že to bude možná až v září. Stát se může také to, že letní sezona nebude vůbec a potom naskočíme až do halové,“ zvažuje různé možnosti trenérka atletiky.

ČAS BUDE NA VŠECHNO

A jestli si také odpočine, až našije roušky a vyplnění podklady pro účetnictví? Na to s úsměvem odpověděla. „Já budu dělat to, co jsem dlouho neděla. Asi uklízet. Na knížky jsem hrozná, moc nečtu. A účetnictví aspoň nebudu dělat na poslední chvíli a budu ho mít letos fakt vyšperkované.“

A až v její dílně vznikne první rouška, určitě nebude chybět během několika minut na facebooku jako důkaz, že dobrá věc se podařila. „Věřím, že první kus budu šít tři hodiny, druhý dvě a pak už to pojede,“ plánuje výrobu podnikatelka a trenérka, které nikdy nechybí optimismus a úsměv na rtech.

A že jsou její svěřenci opravdu úspěšní, to potvrzují výsledky z několika velkých závodů. Vynikající výkony předvedla hlavně Adéla Novotná. „Na Indoor do Ostravy jsme si s Áďou jen tak vyjely. A jí se povedlo zaběhnout úžasně český rekord na dvoustovku.

ADÉLA A JEJÍ REKORDY

A pak byl Gigant, kde z dvou stovky jsme strach neměly, tam by Adélka vyhrála, i kdyby běžela se zavřenýma očima. Trochu jsme měly respekt ze šedesátky, kde si dobře vede i konkurence, Eva Kubíčková. Ta je také hodně šikovná a měla výborné časy. Pro nás to dopadlo dobře. Áďa vytvořila neuvěřitelný český rekord 7:40,“ vyjmenovala jen několik úspěchů halové sezóny trenérka vycházející atletické hvězdy Adély Novotné.

Pak už si ještě sáhla na dno svých sil, když pomohla štafetě a dohnala víc jak dvanáctimetrovou ztrátu. A to ji zanedlouho čekalo Mistrovství republiky dospělých. „Tam už byla hodně unavená. Znám ji dobře, tak to na ní poznám. Ale, když pak je na dráze a má někoho před sebou, tak ho prostě chce porazit. Na šedesátce postoupila s přehledem do finále a mezi dospěláky doběhla na vynikajícím třetím místě.

A na dvoustovce také postoupila do finále.. No a aby toho nebylo málo, čekala ji ještě štafeta. A v té opět předvedla úžasný výkon a děvčata se opět radovala po roce z mistrovského titulu a hned několika českých rekordů,“ vyjmenovala úspěchy svojí nejlepší svěřenkyně spokojená trenérka.

A zdůraznila, že takové úspěchy má Adélka už od mladších žákyň. Hned při prvním startu mezi staršími žákyněmi doběhla na šedesátce druhá a vybojovala s tím start v reprezentaci. Od té doby jsou její výkony jen a jen lepší. A ze všech atletických republikových závodů vždycky přiveze nejvíce medailí a rekordů ze všech zúčastněných.

HLAVNĚ ŽÁDNÉ NERVY

A jaký recept má trenérka na to, že je Adélka a její celá skupina úspěšná?

„Hlavně vím, že Áďa potřebuje klid, hlavně se nestresovat. Nechávám to na ní.

I když je unavená, tak maká vždycky na maximum. A po týdnu mít takové dva velké vrcholy, to už je hodně náročné. Už vím, co na ně platí a co potřebují. Třeba Vendula Štanclová vedle štafety mezi dospěláky zvládla výborně i překážky. Byla jediná dorostenka, která si to rozdala s dospělými soupeřkami. Kdyby nebyla v termínu Gigantu nemocná, určitě bychom přivezly ještě další medaili. Když by byl pán bůh doma, mohli jsme mít další zlato,“ uvedla k další svěřenkyni Eva Mikulová.

Trenérka na sebe prozradila, že, jak už je všechny dobře zná, tak z nich na sebe přebírá únavu i nervozitu. „Když jsem viděla, že je Áďa unavená, tak jsem se cítila stejně. Ale nesmí na mne poznat žádnou nervozitu, kterou taky občas mám,“ přiznala trenérka, která je zároveň také psycholožkou celého týmu. „Taky je musím ale ochránit na závodech před ostatními trenéry, rodiči, kteří fandí a někdy i před sebou samým.

Z úspěšné halové sezóny se radovali všichni společně. A už měli velké plány, jak budou trénovat a jak potom odstartují, určitě zase úspěšně, letní sezónu. Měli naplánovaná zahraniční soustředění, tréninky, prostě přípravu na plné obrátky. A ta se teď změnila na individuální. Každá maká na sobě.