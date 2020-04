Ještě chvíli potrvá, než se atleti dočkají prvního startu a budou vědět termín prvních závodů po koronavirové pauze. Potvrdila to jablonecká Dana Jandová, profesionální trenérka atletiky.

Cestu k dalšímu velkému úspěchu na olympiádě v Japonsku zastavila atletce Zuzaně Hejnové pandemie. Její trenérkou je Dana Jandová. Spolu teď plánují, co dál. | Foto: archiv

„Překazilo nám to všechny plány v přípravě na olympiádu. Do poslední chvíle jsme se Zuzkou věřily, že olympiádu přesunou třeba až na říjen, ale to se nestalo. Zřejmě i proto, že začaly tlačit velké státy, jako Amerika nebo Kanada a další, že se nezúčastní. Považovaly by to za nespravedlivé oproti ostatním. Teď už víme, že to bylo správné rozhodnutí,“ řekla trenérka české olympijské naděje Zuzany Hejnové.