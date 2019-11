Vedoucí střediska SKP Kornspitz Jablonec Jan Matouš potvrdil, že trénují ve velmi dobrých podmínkách. „Absolvují přípravu ve Skandinávii, kde trénují na sněhu. Jak senioři, tak junioři tam mají kvalitní podmínky, počasí kolem minus deseti stupňů, čtyřkilometrový okruh. Na trénování je to úplně ideální.“

Odlet do Skandinávie nestihl jen Michal Krčmář, který v té době zápolil se zdravotními problémy. Ale pak za ostatními dorazil a už se připravuje s nimi. „Odletěl za skupinou o několik dnů později. Zdravotně už je v pořádku. Tréninkový deficit si doplní. Ostatní se vrátí ještě na několik dní před zahájením světových pohárů domů. A Michal tam zůstane a bude trénovat individuálně až do prvních závodů ve švédském Östersundu,“ podrobně informoval Jan Matouš.

Biatlonová sestava reprezentantů se příliš oproti loňské nezmění. V týmu zůstávají stálice Ondra Moravec, Michal Krčmář, Michal Schlesinger. Ten už ale avízoval, že to bude jeho poslední sezona. K týmu patří také Tomáš Krupčík, Adam Václavík a junior Jakub Štvrtecký. Dívčí A tým tvoří Markéta Davidová, Eva Puskarčíková, Jesica Jislová, Lucka Charvátová, Veronika Vítková. Nejmladší mezi všemi jsou Markéta a Jakub, kteří mají dobře nastartováno k tomu, aby patřili k nejlepším.

„Junioři mají také svůj velmi nabitý program. Ale kdyby bylo potřeba, můžeme si z jejich kolektivu třeba na světový pohár někoho půjčit. Už 30. listopadu čeká reprezentanty závod světového poháru v mixových štafetách. A ten se jede právě v Östersundu. Až do Vánoc absolvují každý týden jeden Světový pohár,“ vyjmenoval program do svátků Jan Matouš.

Natrénují taky doma

Letošní vánoční přestávka bude o něco delší, takže se biatlonisté mohou těšit i na pár svátečních dnů v kruhu rodiny a přátel. „Vracejí se domu dvaadvacátého prosince. Další Světový pohár jedou až devátého ledna v Oberhofu. Takže mají mezeru víc jak čtrnáct dnů. Budeme rádi, když nám budou přát podmínky, aby mohli trénovat doma,“ odtajnil přání šéf jabloneckého SKP. A s úsměvem dodal, že víc, jak dlouhodobé předpovědi, sledují hladinu vody v jablonecké přehradě, ze které mohou čerpat vodu na stříkání jen do určitého minimálního stavu, který v nádrži být musí.

A jaký je letošní cíl biatlonistů? Odpověď je jasná. Co nejlepší výsledky na mistrovství světa. „To začíná třináctého února a trvá až do třiadvacátého. Je to vrchol letošní biatlonové sezony. Závodníci absolvují ještě šest světových pohárů. Také B tým má svůj cíl. Chce nejlépe uspět na mistrovství Evropy. A před ním se zúčastní ještě osmi závodů IBU Cupu. Junioři jedou svoje juniorské poháry a vrcholem pro ně bude na mistrovství světa juniorů. Program tedy mají všichni, od juniorů až po seniory, hodně nabitý,“ uvedl k sezoně Matouš. Pochvaloval si také, že v juniorské kategorii má SKP Kornspitz silnou členskou základnu. Zájem o biatlon je stále velký, a to už od žákovských kategorií. Jan Matouš ale zdůraznil, že mládeže nikdy není dost. „Máme radost, že je o biatlon zájem. Nový talent se může objevit kdykoliv.“

Trenér Egil Gjelland zůstává

A kdo z trenérů povede českou biatlonovou reprezentaci? „Trenér u týmu žen zůstává. I když se minulá sezona nepovedla podle našich představ, neměníme kvůli tomu hned trenéra. S Egilem Gjellandem bude ženy trénovat také asistent Jiří Holubec. Věřím tomu, že jiný tréninkový systém, který s norským trenérem začal, nemusel být hned úspěšný, ale že se úspěchy dostaví. U mužského týmu zůstává Zdeněk Vítek. Ukončili jsme spolupráci pouze s jedním norským asistentem,“ vyjmenoval trenérské posty Matouš.

Bývalý, dlouholetý kouč Ondra Rybář bude zastávat post sportovního ředitele, který řídí celé dění kolem biatlonistů. Zasahovat může i do tréninkového procesu. Ten bude ale hlavně parketou trenérů.

S novou sezonou se pozmění také tvář doprovodných automobilů, které vyjedou s novými polepy. „Na technické zázemí si nemůžeme stěžovat. Hodně využívaný je tréninkový běžecký pás, který mají k dispozici všichni naši závodníci, ale využívají ho také lyžaři běžci a běžkyně. Nově posilujeme zasněžování areálu, dáváme dvakrát výkonnější čerpadlo, takže budeme moct vyrobit, když bude potřeba, dvakrát tolik sněhu,“ řekl k biatlonovému zázemí šéf SKP Kornspitz. A že celá biatlonová sezona také něco stojí, o tom není pochyb. Pro reprezentanty musí být vytvořeny ty nejlepší podmínky.

Jablonečtí fanoušci mohou potkat biatlonisty o vánočních svátcích v bílé stopě. Jak uvedl Jan Matouš, bude-li dostatek sněhu, budou trénovat v domácích podmínkách. A pak je v biatlonovém areálu uvidí až 25. března na tradiční biatlonové exhibici. Mezi tím se ještě představí v závodě Světového poháru v Novém Městě na Moravě, který je v plánu 5. 8. března.