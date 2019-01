Jablonecko - Sáňkaři, kteří se rozhodli pro přírodní dráhu, se dostali do hledáčku Mezinárodní sáňkařské federace, ta věří, že pojedou i na olympiádu

Sáňkaři Markéta Kosová, Milan Piller a Tereza Bártová | Foto: archiv

Sáňkaři Milan Piller, Tereza Bártová a Markéta Kosová, kteří závodí pouze na přírodních drahách, se vrátili ze závodů z Rakouska. A byli úspěšní. „Na soustředění FIL skupiny tentokrát odjeli pouze junioři a jedna žena. V Rakousku jsme se připojili k tréninkové skupině Mezinárodní sáňkařské federace (FIL), která má za cíl dostat do závodů světového poháru jiné národnosti než jen závodníky z Rakouska, Itálie, Německa a Ruska. Ve FIL skupině jsou národy jako třeba Brazílie, Argentina, Bulharsko, Nový Zéland a také Česká republika," popsal zájem federace Tomáš Perun, trenér jízdy na saních na přírodních drahách. Na výcvikovém kempu v Rakousku se sešlo čtyřicet závodníků. Zástupci Mezinárodní sáňkařské federace se totiž rozhodli, že v roce 2022 prosadí sáňkování na přírodní dráze jako ukázkový olympijský sport.

A proto do něj teď investují peníze. Závodníci z české republiky patří mezi výběr těch, o které mají zástupci FILu zájem. „Máme náročnější podmínky než rakouští, italští nebo němečtí a ruští sáňkaři, hlavně, co se týče financí. Oni určitě nemusejí obracet každou korunu a neřeší, jak zaplatí pronájem auta, naftu a další náklady. Proto jsme velmi rádi, že jsme se dostali do hledáčku FILu, který našim závodníkům hradí pobyt, vybavení a startovné," vysvětlil podmínky nového sportu trenér Perun. Tým sáňkařů na přírodních drahách tvoří hlavně děti z Jablonce, Alšovic a Nové Vsi. Trénovat teď mohou na smržovské sjezdovce Filip, kde se majitel Jan Kohoutek rozhodl vyjít jim vstříc. A kdy se vlastně tento sport na Jablonecku objevil?

Kdy všechno začalo

„Zájem o tento sport se zrodil po zářijové promo akci na jabloneckém kolečku v Břízkách. Pak nám pomohla také liberecká TJ Dukla, hlavně s tím, že nám nabídla členství a nemuseli jsme zakládat samostatný oddíl. Dostali jsme tak příležitost pod hlavičkou Českomoravské sáňkařské asociace účastnit se národních a světových pohárů," objasnil ještě situaci kolem vzniku nového sportu a oddílu Tomáš Perun.

Z juniorského poháru v Rakousku přijeli spokojení. „Nasazení organizátorů je tam velké. V každé druhé vesnici je sáňkařská dráha a oddíl. Lidé tam tímto sportem žijí, a proto se není co divit, že mají takovou členskou základnu a podporu. Každý den, který jsme tam strávili, byly zprávy z juniorských i seniorských závodů na titulních stranách novin," řekl trenér. Do Rakouska jeli s juniory, kteří se měli nominovat na víkendový závod juniorského světového poháru. Ten je letos novinkou. Konkurence je tam ale velmi silná, protože místní děti jezdí na saních již od pěti let a jezdí opravdu velmi dobře. Příprava Čechů byla proti nim nesrovnatelně kratší a na jízdách to bylo patrné. „My jsme trénovali týden před Vánoci na výcvikovém kempu v Kühtai a vzhledem k nepříznivému počasí byla další možnost až po Vánocích na dalším kempu. Do startovní listiny tohoto juniorského závodu jsme se tedy nedostali. Ale přejeli jsme na další dráhy, tentokrát do Itálie, kde jsme hlavně trénovali. Časové limity jsou pro naše děti stále ještě velmi přísné, ale určitě si přivezli z těchto pobytů velké zkušenosti," popsal výjezd juniorů trenér Perun.

Ale překvapení se dějí i v tomto sportu. A tak připomenul, že i závodníci z té zmíněné FIL skupiny se mohou probojovat mezi nejlepší. V jednom ze závodů byl totiž zástupce Nového Zélandu, který byl v prvním závodě čtvrtý a v dalším už zvítězil. „A to bylo velké povzbuzení i pro naše sáňkaře. Viděli, že to opravdu jde a že vyhrát nemusejí vždycky Rakušané nebo Italové," zdůraznil Tomáš. Z výcvikového kempu tak odjížděli spokojení s tím, že mohli trénovat na kvalitních drahách a setkali se s dalšími, zkušenějšími sáňkaři.

Markéta má šanci

A na sáňkařku Markétu Kosovou se ale štěstí usmálo. Zástupci Mezinárodní sáňkařské organizace jí nabídli, aby s nimi dál pokračovala v přípravě a startovala pak v prvním závodě Světového poháru. Závod se jí povedl a vyjela si první body do hodnocení národů a díky ní byla Česká republika po prvním závodě na osmém místě.

A překvapení připravila Markéta i v dalším kole světového poháru, který absolvovala společně s rakouskými a dalšími závodníky za pár dnů na to v Rumunsku. A tady už stála na stupních vítězů a přebírala bronzovou medaili. Z Rumunska se Světový pohár přesunul do Moskvy, kam ale Markéta nemohla odcestovat. „Pořadatelé asi viděli v Markétě potenciál a umožnili jí zúčastnit se na jejich náklady dalších tréninků a závodů. Rozhodla tak ředitelka rozvoje Mezinárodní sáňkařské federace Evi Mitterstieler, která má právě na starosti organizační záležitosti a veškeré aktivity kolem účasti přírodních drah na olympiádě. Některé dny Evi vedla i naše tréninky," uvedl Tomáš Perun.

A on sám působil nejen jako trenér a doprovod sáňkařů, ale stal se součástí kolektivu zahraničních trenérů, kteří měli na starost organizaci a metodiku tréninků v Rakousku. „Natáčel jsem videa a posílal je Evi s tím, že z natočených materiálů vzniknou instruktážní a metodická videa, která zatím chybí. Získal jsem tam mnoho zkušeností. Tady u nás zatím není trenér, který by mohl ze závodění na přírodní dráze předávat své zkušenosti. A mohlo by se stát, že by mladí jezdci byli zkušenější než jejich trenéři, pokud ti by neměli možnost se v zahraničí něčemu přiučit. Pro mne to byla určitě velká příležitost získat nové zkušenosti," zdůraznil trenér Tomáš Perun.

V současné době už je pro veřejnost otevřená sáňkařská dráha z Černé Studnice do Smržovky. A závodní přírodní dráha bude k dispozici na smržovském vleku Filip. Veřejnost tak už dostala možnost si tento sport vyzkoušet a v případě zájmu se přihlásit i do oddílu.

Organizační záležitosti kolem sáňkování na přírodní dráze má na starosti bývalý profesionální sáňkař a reprezentant Dukly Liberec Miloš Morávek. Trenérskou práci na sebe vzal Tomáš Perun. Oba se snaží, aby mladí závodníci měli kde trénovat, a to nejen na sněhu. Díky jabloneckým plavcům z TJ Bižuterie se mohou přidat k jejich tréninkům v rámci „suché" přípravy, kterou také nemohou podcenit.

Mohou hned jezdit

„Tím budou mít naši závodníci určitý tréninkový režim, protože je potřeba připravovat se pravidelně. Věřím také, že získáme další zájemce. Jsem v jednání s libereckou Technickou univerzitou, kde jsem jim na katedře tělesné výchovy nabídl spolupráci. Jednak se k nám mohou studenti přidat jako závodníci a hned by vlastně dostali příležitost naskočit do vrcholových závodů, jezdit světový pohár," dodal trenér.

Zdůraznil také, že tento okamžik už se nebude opakovat. Měli by proto šanci vyniknout tak na poměrně vysoké úrovni bez větších požadavků, jen, když se jim podaří zajet požadovaný čas. V rámci toho mohou ještě využít svoje jazykové znalosti angličtiny, němčiny i jiných jazyků, kterými studenti oplývají. „A navíc nám mohou zájemci z univerzity, v rámci své pedagogické praxe, pomoci s vedením tréninků dětí. Takže i to by mohlo být pro ně přínos," připomenul Tomáš Perun.

Trénují v Rakousku

Na závěr sezóny, na konci února, dostali ještě sáňkaři pozvánku opět do rakouského výcvikového kempu. Vyzkouší tamější dráhy a přejedou i do Itálie, kde budou také trénovat. Společně s juniory pojedou tentokrát i děti od šesti do dvanácti let. A chybět nebudou ani dva perspektivní junioři, Tereza Bártová a Milan Piller.