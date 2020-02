Jablonec n. N. - Domácí hráči GMM Jablonec se snažili soupeře zdolat, ale dostávali zbytečné, laciné góly.¶

GMM Jablonec | Foto: Dagmar Březinová

Marně naháněli jablonečtí futsalisté vedoucí Rapid. Ale i po těsné prohře zůstávají dál na třetím místě tabulky 2. ligy západ a mají na kontě dvacet čtyři bodů.

PODRUHÉ NAPRÁZDNO

Futsalisté GMM podruhé v sezóně sahali po bodech v souboji s vedoucím Rapidem Ústí nad Labem. I podruhé ale marně. Svěřenci Milana Bláhy se drželi na dostřel prakticky celý zápas, nakonec ale museli strávit těsnou prohru 6:8.

Utkání s favorizovaným Rapidem nezačalo pro GMM vůbec dobře, už v 15. vteřině otevřel skóre pohotový Macháček. Jablonec se ale brzy oklepal a dokonce se mu podařilo utkání otočit. Jan Mečíř nejprve po důkladném napadání ústecké rozehrávky srovnal a o pár minut později se přesně k tyči trefil Milan Mazánek.

ZABRALO DUO ÚSTÍ

se však nenechal rozhodit. Nedlouho po vedoucí brance Jablonce začalo na palubovce úřadovat velezkušené duo Dlouhý-Novotný, které se do přestávky stihlo postarat o tři branky. Všechny z nich dával druhý jmenovaný.

Jablonec se po pauze s nepříznivým skóre nechtěl spokojit a současného lídra ligy začal pěkně prohánět. Když Milan Mazánek druhou brankou v zápase snížil na rozdíl jediného gólu vypadalo to nadějně. Rapid pak ale znovu odskočil.

NEMOHLI JE DOHNAT

Domácí se na rozdíl jediné branky dokázali přiblížit ještě třikrát. Pokaždé ale Ústeckým netrvalo dlouho, aby svůj náskok opět navýšili. Stalo se tak po brance Jiřího Haunolda i dalších dvou trefách nejlepšího střelce soutěže Petra Mečíře.

ŠKODA LACINÝCH GÓLŮ

Na jeho druhý gól v samotném závěru odpověděl při jablonecké powerplay brankář Votava, jenž přes celé hřiště pečetil výhru Ústí 8:6.

Trenér jabloneckého týmu Milan Bláha k zápasu uvedl: „Myslím, že diváci viděli dobrý futsal. Kluci do toho dali všechno, bohužel to nestačilo. Dostáváme příliš mnoho laciných gólů, proto jsme nedokázali bodovat. Soupeři gratuluji a přeji mu postup do Varta ligy, jelikož mají určitě lepší tým než Kladno. Navíc s exreprezentantem Novotným, který dnes byl nejlepším hráčem na palubovce.“