„Nakonec jsme vyhráli na nájezdy. Rozhodující nájezd proměnil Jan Mikula a byl to jediný ze šesti střelců, který vyzrál na brankáře. Je to zklamání, protože jsme po dvou třetinách vedli 3:0. Cílem bylo soupeře v tabulce přeskočit. Takto bereme dva body místo třech,“ okomentoval výsledek zápas manažer klubu Tomáš Beran.

Jablonečtí se tak na soupeře pouze bodově dotáhli. Ale určitě nic nevzdávají a už se těší na odvetu v Jičíně. „To už bude důležitý zápas v boji o záchranu v soutěži,“ upřesnil manažer Tomáš Beran.

Jak viděl duel s Jičínem trenér domácích Javůrek? „Byl to souboj týmů ze spodní části tabulky. Moc se o florbalu mluvit nedalo, hodně osobních soubojů, hodně přerušovaná hra. My jsme vstoupili do zápasu lépe, ale vlastními stupiditami jsme dovolili soupeři zdramatizovat zápas a za třetí třetinu si soupeř zasloužil i vyhrát. Pak už to bylo kdo s koho. Díky soupeři za zápas.“

Trenér hostů Schreier k zápasu uvedl: „První dvě třetiny se nám nedařilo vůbec nic a nechali jsme soupeře řídit hru. Třetí třetina byla úplně jiná muzika. Bohužel, nájezdová loterie se nepovedla. Děkujeme jabloneckým soupeřům za dnešní fair-play hru.“

Další domácí zápas hrajeme tým Florbal Jablonec v hale u přehrady 4. prosince od 17, 30 hodin. A půjde o florbalové derby, protože z nedalekých Koberov přijede mančaft, který je pouze jeden bod v tabulce pod Jabloneckými. To potvrzuje, že to bude další zajímavé utkání o pozici v tabulce.

Florbal Jablonec – KM automatik FBK Jičín 5:4pn

Branky: 5. Černý, 7. Najman, 37. Pehlivan, 56. Kantor, N Mikula – 43. Pazderník, 47. Adam Pazderník, 52. Haken, 60. Dlouhý