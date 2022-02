V kategorii juniorů vedl po prvním dnu Štěpán Schubert o 74 bodů, druhý den výrazně ztratil na specialisty v posledních disciplínách. V sedmiboji si vytvořil čtyři osobní rekordy v běhu na 60 m 7.00,v dálce 697,v kouli 12,56 a v běhu na 1000m 2:58.42 jeho další výkony ve výšce 177, ve skoku o tyči tyči 370 a 60 m překážek 8.01.Celkem posbíral úžasných 5125 bodů a skončil na třetím místě.

V nabité konkurenci mužů zabojoval skvěle Tomáš Pulíček když svými výkony – koule 11,31,dálka 667,výška 186, 60m překážek 8.39,60m 7.22, tyč 420, 1000m 2:48.66 získal 5125 bodů a skončil také třetí. Svou velkou šanci na zisk stejné medaile propásla v kategorii dorostenek Pavla Kumstátová když své naděje ztratila ve skoku dalekém kde stačilo skočit 501 centimetrů ale výkon 477 cm znamenal ztrátu a nakonec to byla bramborová medaile. Celkem to bylo 3542 bodů. Velmi se jí dařilo v běhu na 800 m, kde si vytvořila časem 2:17.51 osobní rekord a v v průběžných tabulkách to znamená druhé místo, další osobní rekord byl ve výšce 159. Další výkony v pětiboji-koule 10,29, dálka 477, 60m překážek 8.98.

Samostatnou kapitolou k hodnocení byla juniorka Kateřina Kadavá. Ve třech disciplínách osobní rekordy 60 m překážek 8.89, výška 156, dálka 545 a celkové 6.místo 40 bodů od medaile ale pak přišlo totální selhání v poslední disciplíně běhu na 800 m kde nestačilo ani výrazné povzbuzování a vidina dobrého výsledku vzala za své. Celkově získala v pětiboji 3261 bodů což znamenalo až desáté místo.

Její oddílová kolegyně Zuzana Kovářová vybojovala celkem 3062 bodů a skončila na třináctém místě.

Z dalšího jabloneckého oddílu AC Jablonec vybojoval František Doubek v kategorii mužů stříbrnou medaili. Zklamáním byl skok o tyči když zdolal jen základní výšku 430 cm. V sedmiboji si vytvořil čtyři osobní rekordy ve vrhu koulí 13,95, ve výšce 195, v běhu na 60m překážek 8.17 a v běhu na 1000 m 2:49.57. V dálce skočil 7,16 a 60 m zaběhl za 7.02. Celkem to znamenalo 5621 bodů. Za vítězným Jiřím Sýkorou z Olympu Praha zaostal o 399 bodů. Jablonečtí závodníci se neztratili a byli úspěšní.