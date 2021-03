O víkendu sbíral medaile na mezinárodních FIS závodech na jabloneckém kolečku. V pátek zlato ve sprintu a v neděli v závodě s hromadným startem. V sobotu mu třetí zlatá medaile unikla jen o tři desetiny vteřiny. Jiří Tuž je členem jabloneckého lyžařského týmu Ski klubu. Ve své kariéře má jasno. Chce jezdit tak dobře, aby se dostal až na olympiádu.

Jaký byl závod, který jste právě jako leader, tedy nejlepší ze starších dorostenců, dokončil jako druhý?

Bylo to těžké. Sníh byl hodně mokrý a bořil se. V tom mám s mojí mohutnější postavou trochu nevýhodu proti Filipovi Štecherovi (LK Slovan Karlovy Vary), který dnes o tři desetiny vteřiny vyhrál. Viděl jsem před s sebou jednoho závodníka a myslel jsem, že, když ho předjedu, tak už budu první. Až ve finálovém kopci jsem si všiml, že je před námi oběma ještě Filip. Takže dneska to byl dost těžký boj.

Se svým výkonem jste tedy tentokrát nespokojený?

Podal jsem svoje maximum, jsem se svým výkonem spokojený. Pocitově i mentálně se mi jelo dobře, ale ty tři desetiny, o které Filip zvítězil, tak ty mě mrzí.

Jste nejlepší jablonecký lyžař v kategorii starší dorost. Jak dlouho se lyžování už věnujete?

Lyžuju hodně dlouho. Tatínek mě bral na běžky už ve čtyřech letech. Závodit jsem začal v sedmi letech.

Nenapadlo vás vyměnit někdy běžky za jiný sport?

V jedné chvíli jsem se zároveň věnoval ještě plavání a triatlonu. Asi před čtyřmi roky jsem se ale definitivně rozhodl jen pro běžky.



K tréninkům a závodům musíte ještě stihnout školu?

Ano, jsem studentem jabloneckého gymnázia.



Co říkáte sezóně, která díky pandemii a různým opatřením, byla velmi nepovedená? Jak jste se s ní vyrovnal?

Je to hrozné a strašně mě to štve. Úplně mě to rozhodilo z rytmu systému přípravy a závodů. Když máme období, ve kterém se závodí, tak jsem každý víkend někde na závodech. Teď je musím nahrazovat trénováním.

Kolik závodů jste letos jel?

Toto byl teprve můj pátý závod sezóny. Za normálních okolností jich mám odjetých už asi deset.

Takže motivace slábne…

Ano, s motivací je to slabší.

Až se situace jednou vrátí do normálu, kam v lyžování míříte, jaké máte plány?

Co nejvýš. Chci jezdit na mistrovství světa a také se chci dostat až na olympiádu. Možná je to ode mne příliš ambiciózní cíl, ale chci ho dosáhnout.

Máte nějakého maskota pro štěstí nebo nějaký svůj vzor?

Ne, nemám. Kdysi to byli někteří norští lyžaři. Teď si ale není člověk jistý, že někdo nedopuje, takže si žádný takový vzor nedávám. Mým vzorem je pro mne můj taťka.

Třídenní lyžařské klání na jabloneckém kolečku vyvrcholilo v neděli. Za slunného počasí sice sněhu ubývalo, ale díky pořadatelům, kteří nachystali kvalitní tratě, se odjely všechny závody. Na startu závodu s hromadným startem pro kategorii starších dorostenců nechyběl ani třetí den „domácí“ Jirka Tuž. A tentokrát se mu na trati dařilo. S přehledem a dokonce se čtyřminutovým náskokem nad druhým závodníkem zvítězil a vybojoval si tak další zlato. Sezóna lyžařům a lyžařkám zatím nekončí. Další klání je ještě čeká. Důležité ale bude, zda pořadatelé také obdrží výjimku nebo budou muset závody zrušit.

Výsledky závodníků a závodnic z pořadatelského týmu Ski klub Jablonec:

(26.-28.2.)

Sprint: Dorostenky mladší, 1,2 km:

2. Lucie Tůmová.

Dorostenci starší:

1,2 km: 1. Jiří Tuž; 2. David Pešta

Ženy a juniorky:

2. Tereza Hujerová

Ženy 5 km volně:

2. Klára Moravcová

Dorostenci st., 7,5 km volně: 2. Jiří Tuž

Závody s hromadným startem:

starší dorostenci:

1. Jiří Tuž

Dorostenky mladší:

5. Lucie Tůmová

Ženy:

5. Klára Moravcová

Juniorky:

5. Aneta Břečková