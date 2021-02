Tým z Uherského Hradiště se letos pohybuje nad očekávání vysoko. V zimní minipauze zůstal kádr trenéra Svědíka prakticky beze změn a hráči dokázali také v novém roce navázat na podařené výkony a výsledky z podzimu. Slovácko neprohrálo sedm ligových zápasů v řadě, naposledy v polovině prosince. Tým sbírá body, dokázal vítězně zvládnout tři poslední venkovní zápasy v Mladé Boleslavi 3:2, v Ostravě 2:1 i na Bohemians 3:1! V posledním ligovém duelu se sice Svědíkův soubor rozešel doma po bezbrankové remíze s Českými Budějovicemi, i tímto výsledkem si však udržel průběžnou čtvrtou příčku! Tak vysoko Moravané nebyl hodně dlouho. „I když jsme teď remizovali s Budějovicemi, ukázali jsme, že Slovácko může hrát ve vrchní polovině tabulky, užíváme si to,“ těší současné umístění zkušeného kapitána Michala Kadlece.

Slovácký středopolař Marek Havlík očekává v neděli na Střelnici zajímavou bitvu. „Jablonci to na Slavii nevyšlo, ale mají silný a zkušený tým. Už jen to, že jsou v tabulce druzí, mluví samo za sebe. Mají rychlé kraje, v ofenzivě jsou hodně nebezpeční, ale do jejich obrany se dá dostat,“ myslí si jedna z opor Slovácka. Asistent hlavního kouče našeho soupeře Josef Mucha tuší, že na Střelnici se dá očekávat těžký terén. „Jablonec je na špici, asi nás tam asi čeká víc boj než fotbal, protože hřiště tam dostalo v posledním domácím zápase pořádně zabrat,“ uvědomuje si pravá ruka hlavního kouče Svědíka.

Jablonec na rozdíl od soupeře o svou sérii neporazitelnosti přišel v posledním kole, kdy podlehl jasným skóre 0:3 na pažitu mistrovské Slavie. Trenér Rada však doufá, že tato porážka nezanechá na jeho svěřencích výraznější stopy. „Hodně náročný zápas to bude, protože hrajeme s konkurenty, kteří nám jsou nejblíž. Co se týče Slavie, tak to jsme si rozebrali a rychle od toho odešli, protože jak jsem už říkal, Slavia je někde jinde. Ale Sparta, Plzeň, Ostrava, Slovácko nebo Liberec, tak jsme na jejich úrovni a bude to pro nás těžké utkání. Nehledě na to, že Slovácko hrálo v posledních pěti zápasech velmi dobře, daří se jim vyhrávat, jsou neporažení,“ říká trenér Jablonce Petr Rada.

Otázkou zůstává, v jakém stavu bude pažit na jablonecké Střelnici, který dostal před čtrnácti dny obrovsky zabrat při sněhem zavátém zápase s Příbramí. Předpověď počasí totiž není pro severní část republiky růžová ani pro tento víkend.

Bilanci vzájemných ligových duelů mezi Jabloncem a Slováckem je nakloněna týmu ze severu, ten zvítězil v 16 zápasech, 14 duelů skončilo remízou a v 7 soubojích se radovali hráči z Uherského Hradiště. Podzimní zápas v Uherském Hradišti skončil remízou 1:1, domácí přivedl do vedení útočník Cicilia, za naše barvy srovnával střídající útočník Chramosta pěkně zahraným přímým kopem.



Utkání začíná v neděli 7. února od 14 hodin na Střelnici v Jablonci nad Nisou

Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Hock

Delegát: Bohuněk, Tandler