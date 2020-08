Léto v plném proudu, stupnice teploměru se drží kolem třiceti stupňů, každý míří k vodě. Někdo relaxovat, někdo naučit se plavat. Právě takovou aktivitu nabízí v premiéře Fit Studio Jany Boučkové. A nejen tuto. Celý červenec si děti užívaly nejen na kursech plavání, ale také na příměstských táborech, které Fit Studio nabízí.



PLAVÁNÍ MÁ PREMIÉRU

„Připravili jsme letos jako novinku, navíc zdarma, kursy plavání pro děti. Poprvé v naší historii máme svoji plaveckou školičku. Počasí nám sice na začátku července moc nepřálo, ale teď mají děti lekce v úterý a ve čtvrtek, když se domluvíme, tak i v sobotu. Kurs vede zkušená lektorka plavávání. Některé děti se už plavat naučily. A z toho máme velkou radost,“ říká Jana Boučková, která má v hlavě stále nějaké zajímavé nápady a jeden po druhém úspěšně realizuje. Společně s ostatními spolupracovníky ve Fit Studiu přestála i nechtěnou koronavirovou přestávku a snaží se rozhýbat nejen děti ve svém projektu Děti na startu, ale také dospělou veřejnost. Té nabízí zajímavé cvičební lekce jak v Železném Brodě, tak v Semilech.



PŘESTALY SE BÁT VODY

Teď má ale zelenou letní nabídka. „Některé děti absolvovaly několik plaveckých lekcí, kurs má dobrý ohlas také u rodičů. Střídá se v něm kolem patnácti účastníků a takový zájem mě příjemně překvapil. Děti se navzájem motivují a některé zapomněly i na strach z vody, když viděly kamarády, jak se v plavání stále zlepšují. Jsme teprve v polovině léta a zájem o kurs je. A z toho máme všichni, kteří při organizaci pomáháme, radost,“ řekla k zajímavé novince její hlavní organizátorka.



KAŽDÝ TURNUS JE JINÝ

Také o příměstské tábory, které Fit Studio nabízí, je velký zájem. Vstupují do třetího turnusu. „První a třetí turnus máme zaměřené na všestrannost. Jsou určené klukům a děvčatům, kteří nedělají žádný sport vrcholově, ale mají chuť se hýbat a sportovat podle svých schopností. V programu mají výlety, například ke koním, geocaching, střílejí také z luku a ze vzduchovky a nechybí ani plavání. První turnus si děty užily a věřím, že stejně tak tomu bude i na třetím. Potěšily nás kladné ohlasy jak dětí, tak rodičů,“ uvedla Jana Boučková.

Druhý turnus byl sportovní, určený naopak pro děti, které se věnují výkonnostnímu sportu. „Sportovali jsme venku i v tělocvičně. A využili koloběžky, které vlastníme, to je naše další novinka. Absolvovali jsme na nich výlet do Českého Ráje a také jsme jeli na raftech, řekla k druhému běhu organizátorka.



BUDOU MÍT TAKY RAFT

Poslední, čtvrtý turnus je určený pro děvčata, závodnice v aerobiku a také pro členky tanečních lekcí. „Bude to soustředění v Šumburku u Tanvaldu. Věřím, že si děti pobyt užijou,“ přeje si majitelka Fit Studia. A už plánuje, že se vyplatí, aby pro klub pořídila raft a v rámci autorského projektu Děti na startu ho nabídla všem školám a subjektům, které se do něj zapojily. I pro ně to jistě bude zajímavé zpestření.