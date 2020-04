Čím vlastně reprezentační tým biatlonu střílí? Vedoucí oddělení biatlonu Centra sportu MV a předseda SKP Kornspitz Jablonec v Jablonci nad Nisou Jan Matouš potvrdil, že zbraň je velmi důležitá.

„Biatlonisté používají speciální zbraň, kterých je několik typů. Všechny musí být schválené k tomu určenou komisí. Nejvíce se používá zbraň německé výroby, kterou využívá asi závodníků i v zahraničí. Od malorážky se tato zbraň liší způsobem nabíjení,“ charakterizoval důležitou a nedílnou součást biatlonu bývalý reprezentant.

Zbraň biatlonisty musí vážit minimálně 3,5 kilogramu, a to včetně nabitých zásobníků. Liší se pažbami, které má šité na míru každý závodník. „Výrobce dodává univerzální pažby. My ale máme už pažbaře, který nám je vyrábí. A reprezentační závodníci si je nechají dělat tak, aby jim vyhovovaly,“ dodal Jan Matouš.

A jak dlouho taková zbraň vydrží? Hlaveň se vystřílí po určitém množství nábojů. Tu dostávají reprezentanti každý rok novou. Ale pažby si nechávají i několik sezón.

Že biatlon na té nejvyšší úrovni není levný sport, o tom není pochyb. Když nepočítáme, kolik párů lyží ještě každý ze závodníků českého reprezentačního týmu má, tak ve zbraních je to pořádně velká finanční položka.

„Hlaveň se pohybuje kolem osmdesáti tisíc. Cena pažby je různá, podle toho, jak speciálně upravenou ji každý má. Ale ta částka se může zase pohybovat kolem deseti patnácti tisíc,“ řekl Matouš. A dodal, že důležité jsou i náboje, které se vyrábějí v sériích a každá může fungovat, i když v minimálních rozdílech, jinak. Před tím, než se nová zbraň dostane ke sportovci, provádí se ještě nástřel hlavní a nábojů. „Biatlonisté pak dostávají hlavně s předem vybranými náboji,“ zdůraznil bývalý zkušený biatlonista.

Markétě Davidové vyráběli pažbu ve Slovinsku. "Chtěla jsem jednorožce. Poslala jsem návrhy, co bych ráda, ale netušila jsem, že to bude takhle divoký. Viděla jsem to, až když mi flinta přišla, ale zalíbila se mi," řekla úspěšná biatlonová závodnice.

"Každý reprezentant obdrží do nové sezóny novou zbraň. A používané hlavně jejich zbraní se posunou do juniorských týmů," dodala.

A jakou mají spotřebu nábojů? Jeden závodník jich vystřílí kolem patnácti tisíc za sezónu. Při počtu členů reprezentačního týmu se celkové číslo vyhoupne přes sto tisíc kusů.

A ke kvalitní zbrani s perfektní pažbou, patnácti tisícům nábojů se nesmí zapomenout připočítat alespoň dvacet párů lyží. I když ty mívají většinou reprezentanti od firem zapůjčené, takže tím celkové náklady trochu poklesnou.

Zbraň si biatlonisté hlídají jako oko v hlavě. Při kolizi na trati, kdy to odnese i pažba, pak nastává mravenční práce, sebrat všechny kousky, které ve sněhu zůstaly a poskládat je dohromady.

„Dobrý závodník se ale musí trefit s čímkoli. Takže pokračuje v závodě s náhradní zbraní, která má pažbu univerzální. A tu svoji rozbitou si pak kousek po kousku slepí. Na tu je každý zvyklý nejvíc. Lepší proto je, když má dvě vyrobené jen pro svoji potřebu.“

Jan Matouš patří mezi biatlonisty, kteří se zapsali na seznam úspěšných reprezentantů. V roce 1981 získal na Mistrovství světa juniorů s dalšími členy štafety stříbrnou medaili. A skončil čtvrtý v závodě na 15 km. Reprezentoval také na Zimní olympiádě v Sarajevu v roce 1984, kde obsadil deváté místo ve sprintu, se štafetou skončili šestí. Největšího úspěchu dosáhl na Mistrovství světa v roce 1987. V závodě na 20 km střílel bezchybně a získal pro československý biatlon první bronzovou seniorskou medaili v historii. V témže roce skončil celkově třetí ve Světovém poháru, v jednotlivých závodech byl jednou první a dvakrát druhý.

A s jakou zbraní střílel on? „Pažbu jsem si také upravil přímo na sebe. Byli jsme ale daleko víc svázaní tehdejšími pravidly. A neměli jsme takové možnosti úprav, jako mají závodníci dnes. Zbraň je velký důležitá. A když se opravdu povede, tak vydrží i několik sezón,“ dodal předseda SKP Kornspitz Jablonec.