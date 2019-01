Jablonec n. N. - Úspěšná jablonecká kick boxerka Martina Ptáčková má za sebou sezónou plnou úspěchů a před sebou další osobní i sportovní plány. A ještě se věnuje bratrovi.

Martina Ptáčková | Foto: Josef Ptáček

Proč trénujete svého bratra?

Trénovala jsem tak s ním i já při jeho přípravě na ME ve Fightingu. Snad i trochu díky mně vybojoval titul vicemistra Evropy. Je super, že můžeme trénovat spolu. Brácha kromě fightingu a kickboxu dělá hlavně jiu jitsu a v budoucnu by se chtěl věnovat i MMA.

Maturovala jste, co bude dál?

Dokončila jsem střední školu a odmaturovala se samými jedničkami, také jsem si složila státnice z grafických disciplín, státní zkoušku psaní všemi deseti. Nyní budu pokračovat ve studiu na vysoké škole, Mezinárodní vztahy a evropská studia.

Jaká bude vaše příprava dál?

Chci trénovat úplně jiný druh sportu. Myslím, že by mi to jistě pomohlo. Člověk získá zase jiný směr a pohyb, což se v zápasech může hodit. Zařadím i další různá zajímavá cvičení, zaměřím se třeba na běhy do vrchů. A chci mít také ještě větší sílu. Myslím, že bych ji mohla ještě znásobit.