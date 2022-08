Kdy a kde jste se s capoeirou potkala poprvé? Poprvé jsem se s ní potkala v Turnově, kde jsem vystupovala jako tanečnice irských tanců. Tam jsem taky začala chodit do klubu capoeiry a pak jsem se přestěhovala před dvěma lety do Jablonce.

Od kolika let se jí věnujete?

Od sedmnácti, čtyři roky.

Proč capoeira? Čím vás tento sport okouzlil?

Líbí se mi na ní propojení pohybu s hudbou, že není jednostranně zaměřená a že je v ní stále v čem se rozvíjet. Líbí se mi filosofie capoeiry.

Jak často trénujete?

Záleží, jestli je o víkendu seminář nebo závody. Jinak dvakrát v týdnu hodinu a půl a když máme seminář, tak trénuju i šestkrát v týdnu.

Je capoeira vhodná spíš pro muže nebo ženy?

Takhle bych ji nerozdělovala. Je vhodná pro každého v jakémkoli věku.

A také pro děti? Od kolika let si ji mohou vyzkoušet?

V našem klubu začínají ve čtyřech pěti letech. Je to všestranně zaměřená aktivita, což je pro děti určitě dobré.

Jaká akce v uplynulé době pro vás byla významná?

Nejhlavnější událost v červnu byl seminář v Klagenfurtu, kde se rozdávaly pásky. Bylo to spojené i s tréninky. V tomto rakouském městě bydlí také náš Mestre Pacoca.

Stihla jste alespoň nějakou dovolenou?

Já studuju a taky pracuju. Dovolená v létě nebude, spíš nějaká brigáda. Jakému studiu se věnujete?Studuji speciální pedagogiku na Technické univerzitě v Liberci.

Kam až to chcete v capoeiře dotáhnout?

Mám osobní cíl stát se trenérkou a dostat alespoň modrý pásek, který potvrzuje, že člověk může už být trenérem. Ale zatím se capoeiře věnuji čtyři roky, takže ještě je nějaká ta cesta přede mnou.

Jak dlouho trvá, než získáte vytouženou modrou pásku?

To je individuální, záleží na každém jedinci jak moc chce, jak se snaží, jak jezdí na společné akce, co všechno capoeiře věnuje.A vy ji věnujete všechen volný čas nebo máte ještě jiný koníček?

A vy ji věnujete všechen volný čas nebo máte ještě jiný koníček?

Teď je capoeira mým největším zájmem. Ještě chodím do turnovského Fokusu na dobrovolnictví, ale capoeira je pro mne to hlavní.

Kdy vás čekají další závody, ze kterých by mohla cinknout další medaile?

Bude to na podzim Mistrovství Evropy v Liberci. A na jaře dalšího roku by se mělo konat v Jablonci Mistrovství republiky.