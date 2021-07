V úvodnímsprintovém závodě byli nejrychlejší v ulicích Terezína, jedné z největších bastionovýchpevností světa, Švédové Isac von Krusenstierna a Tove Aexandersson. Z českýchzávodníků se nejlépe poprali s náročnými tratěmi devátý Jakub Glonek v mužích a čtrnáctáTereza Janošíková v ženách.

Finálový závod se rozběhl v sobotních odpoledních hodinách poté, co z dopoledníkvalifikace postoupilo 45 nejlepších závodníků, včetně kompletní šestice českýchreprezentantů. Ti si v kvalifikaci vedli suverénně, Adéla Indráková a Tereza Janošíková svérozběhy dokonce vyhrály. Během finále si pořadatelé nachystali pro nejlepší světovéorientační běžkyně a běžce trať na 3.5 km s 40m převýšením a 20 kontrolami, respektive 3,9km s 40m převýšením a 24 kontrolami, která vedla převážně v orientačně náročnýchterénech pevnosti – mezi několikaposchoďovými obrannými valy a vodními příkopy.

Švédové nic nepodcenili

Pouze tři závodníci v mužské kategorii stlačili čas finálového závodu pod 14 minut, a totřiadvacetiletý Švéd Isac von Krusenstierna sedm sekund před Norem Kasperem Fosserema třináct sekund před Novozélanďanem Timem Robertsonem. Von Krusenstierna se uja lvedení již v první polovině závodu a na vítězný trůn už nikoho dalšího nepustil. „Bylo to trochu méně stresující, že jsem startoval na začátku. Mohl jsem se soustředit pouze na svůj závod a nemyslet na ostatní. Je těžké zhodnotit již teď své volby postupů, ale myslím si, že jsem se trefil do těch nejlepších. Začátek byl trochu lehčí, než jsem očekával, ale zbytek trati mě nepřekvapil. Dokázali jsme se s týmem dobře připravit pomocí Google Maps, správně jsme odhadli závodní mapu i tunely,“ komentoval své první vítězství na mistrovství světa Švéd.

Tušila, že trať bude těžká

I mezi ženami šlo o vyrovnaný závod. Dlouho si držela vedení Natalie Gemperle reprezentující neutrální stát, kterou až na závěr odsunula na stříbrnou pozici zlatá medailistka Tove Alexandersson. Pro bronz si doběhla Dánka Maja Alm i přes to, že se podlesvých slov specificky na závod připravovala pouze šest týdnů. Pro Tove Alexandersson to byla jedenáctá zlatá medaile z mistrovství světa: „Věděla jsem, že to bude pravděpodobně velmi technická trať a že si stavitelé připraví něco zvláštního, například s novými ploty, takže jsem byla od začátku připravená na jakýkoliv scénář. Na začátku jsem udělala chybu a myslela jsem si, že závod pro mě skončil, ale dokázala jsem ještě zabojovat.“

Janošíková bojuje dál

Čeští závodníci komentovali finálové výkony po úspěšné kvalifikaci se smíšenými pocity. „Musím to všechno ještě zpracovat, dneska to úplně nešlo a neviděla jsem ty nejrychlejší volby. I o tom je orienťák. Z mezičasů vidím, že jsem ztrácela už od začátku. Dneska nebyl ten den, tak budeme bojovat zítra,“ směřuje své ambice do dalších závodů čtrnáctá žena mistrovství Tereza Janošíková.

Za Janošíkovou se umístila v odstupu sedmi vteřin šestnáctá Adéla Indráková a dvaadvaceti vteřin dvacátá druhá Vendula Horčičková.Mnohem spokojenější byl nováček v národní reprezentaci devátý Jakub Glonek: „Atmosféraje tady úplně skvělá a jsem určitě spokojený. Doufal jsem v nejlepší dvacítku nebo třicítku atakhle malá ztráta na špičku mě překvapila. Je to zážitek na celý život.“ Více se očekávalo od vítěze světového poháru v knock-out sprintu Vojtěcha Krále, který doběhl na jedenáctém místě. „Sám se sebou spokojený být nemůžu, udělal jsem pár malých chybiček, které se nakonec sečetly a byl jsem prostě dneska vyškolen,“ řekl zklamaný závodník ze Šumperka. Poslední z českých běžců Tomáš Křivda obsadil třicáté první místo.

Program mistrovství:

4. 7. 2021 Sprintové štafety, Doksy

6. 7. 2021 Krátká trať, Heřmánky

8. 7. 2021 Štafety, Smržovka

9. 7. 2021 Klasická trať, Smržovka