„Pavla se vypravila k rodičům a já dnes odpočívám. Poslední tři týdny byly náročné jak psychicky, tak fyzicky. Tak dnes sport sleduju jen v televizi,“ řekl zaslouženě trenér úspěšné cyklistky Pavly Havlíkové Miloslav Hollósi.

Sobotní závod Mistrovství České republiky, který se jel v Jabkenicích, jim vyšel tak, jak si přáli. Jablonecká cyklistka vybojovala v tvrdé konkurenci už osmý titul mistryně republiky.

PŘEKÁŽKY TRÉNOVALI

Nestárnoucí Pavla Havlíková opět tak kralovala domácímu cyklokrosovému šampionátu. Ten se poprvé v sedmdesátileté historii jel na okruhu ve středočeských Jabkenicích. Havlíková, poprvé jedoucí v novém dresu celku LAWI junior team.

Ráno napadlo na okruh trochu sněhu, ale sluníčko vykonalo rychle své, takže hned od začátku se jelo na blátě. Obhájkyně titulu Havlíková se hned po startu usadila na vedoucí pozici čímž dala soupeřkám jasně vědět, že je opět připravená bojovat o nejcennější medaili. A v cíli prvního okruhu se s ní držela již jen Nikola Nosková (SD Worx), která si na šampionát odskočila ze soustředění svého týmu ve Španělsku. Pouze ony dvě dokázaly okruh dlouhý 2730 metrů zajet po deset minut, třetí Karla Šťěpánová (Maloja Pushbikers MTB) již měla odstup 12 vteřin.

„Lehký závod to určitě nebyl. Od léta jsme trénovali přeskakování překážek a vyplatilo se to. Pavla je na trati skákala jediná. Žádná jiná závodnice se o to nepokusila. A tím ztrácely. Pro Pavlu to byl důležitý psychologický moment, který ji dodal mnoho energie a také ji v jízdě zrychlil,“ řekl trenér.



Zdůraznil, že její dvacetiletá kariéra a výborná technika se musí v jejich výkonech zúročit.. „Dvacet let jezdí cyklokros. Ale nejen ten. Získala už jednadvacet titulů mistryně republiky. Mnoha přes čtyřicet medailí, ať ze silnice, z horských kol nebo z cyklokrosu. V tomto závodě nenechala nic náhodě. Byli jsme s ní tři, abychom jí pomáhali a dohlíželi, aby se na nic nezapomnělo. Proto Pavla podala takový výkon, jaký bylo potřeba,“ připomenul kouč.

Na své svěřenkyni, jak řekl, by vyzvedl hlavně profesionalitu. „Sedm let jezdila v Belgii u profesionálů. Zkušenosti, které tam získala, prodává,“ řekl trenér Hollósi.

CYKLOKROS JE PRIORITA

Pavla Havlíková dojela do cíle s náskokem jednapadesáti vteřin před druhou Nikolou Noskovou a dvě minuty před třetí Karlou Štěpánovou. „Pro Pavlu je cyklokros hlavní disciplína stejně jako další její priorita, a to je na jabloneckém sportovním gymnáziu a v oddíle vychovávat další cyklistické naděje,“ řekl o čerstvé mistryni republiky její trenér.

„Já nevím co na to říci, prostě se to podařilo. Před startem jsem i věřila hodně, ale měla strach, abych to nezakřikla, jak se mi to několikrát stalo. Celý závod jsem myslela na těžce zraněné mechanika Michala Hengala a tento titul je především pro něho. Byla jsem ráda, že trať je náročná fyzicky i technicky. Jela jsem na jistotu a měla to celý čas pod kontrolou,“ řekla Pavla Havlíková.

CHYSTA SE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

Sezóna pro ni ale tímto titulem nekončí. Za čtrnáct dnů ji čeká finále Světového poháru v Belgii. A tam se také o týden později postaví na start mistrovství světa.

Na obě významné akce se úspěšná závodnice bude připravovat v domácích podmínkách.