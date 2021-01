O víkendu bylo na dráze živo. Počasí přálo, trať byla upravená a lidé měli chuť využít každou možnost k nějaké sportovní aktivitě. A právě saně si jich vybralo hodně. V cíli tratě na ně čekalo občerstvení „přes okénko“ a také taxi, které je i se saněmi vyvezlo zase na start. Kdo chtěl, zvolil zpáteční, přibližně hodinovou procházku po značených cestách.

A tak provozovatel Jan Kohoutek letošní zájem o sáňkování chválil. Pro návštěvníky se snaží připravit co nejlepší služby. „Hned u vleku může zaparkovat až sto padesát aut. Pokud se někomu nechce na start pěšky, máme připravené tři vozy, které slouží jako taxík. Ty je vyvezou na Černou Studnici. Za odvoz, za jedno auto a čtyři osoby, zaplatí tři sta korun,“ informoval Jan Kohoutek o další nabídce.

Nakoupili další saně

A když někdo přijede bez saní, také mu rádi v cíli, který je právě u smržovského vleku Filip, rádi vyhoví. „K dispozici máme speciální saně JK Speed, které jsou určené pro jízdu na přírodní dráze. Můžeme zapůjčit i klasické dřevěné saně. V posledních dnech vzrostl počet zájemců o jízdu na naší přírodní dráze, tak jsem ještě pořídil další. O víkendové špičce museli třeba někteří chvíli čekat, než si mohli saně zapůjčit. Ale nákupem dalších bude čekání už minimální,“ vzkazuje všem, kteří se do Smržovky chystají.

Prázdniny na saních

S blížícím se termínem jarních prázdnin školáků se dá očekávat zvýšený zájem o tento sport. I s tím na Filipovi počítají. Ti, kteří dorazí dopoledne, to budou mít bez čekání. A odpolední návštěvníci si krátké čekání mohou na Černé Studnici zpříjemnit kvalitním občerstvením nebo výstupem na vyhlídkovou věž.

Také Jan Kohoutek, jako řada dalších provozovatelů lyžařských vleků a sportovních areálů věří, že právě o jarních prázdninách už tyto služby dostanou od vlády zelenou. „Tím by se nám možná podařilo trochu zachránit sezónu. Teď už nám půlka sezóny chybí, takže je jasné, že nemůžeme plánovat do té další žádné investice. Jestli se oficiálně rozjedou 29. ledna už lyžařské vleky, tak nám to pomůže alespoň přežít do sezóny další,“ uvedl člověk, který se stará nejen o provoz vleku Filip, ale také o sáňkařskou dráhu.

Proč to ničí?

Ta se upravuje pravidelně každý den večer. Někdy zbytečně. „Po dráze jezdí často lyžaři a dokonce skútry. S tím máme velké problémy. Před několika dny po ní dokonce jelo i auto. Samozřejmě že tam řidič zapadl. Tahaly ho dva traktory, teprve třetí je všechny vytáhl,“ dodal Kohoutek. Další podrobnosti o provozu dráhy a vleku zájemci najdou

Zdroj: lvfilip.cz