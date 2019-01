Jablonec n. N. - Tenisová hala v Břízkách v těchto dnech hostí třetí díl turnaje MND Tour 2012 v rámci 12. ročníku tuzemského halového seriálu pod hlavičkou ITF Futures. V pondělí bylo na programu 1. kolo kvalifikace do hlavní soutěže. Tam se bude bojovat o celkovou dotaci ve výši deset tisíc amerických dolarů.

Na turnaji se představí kromě zahraničních hráčů také domácí špička v čele s Romanem Jebavým, který od 12 do 15 let hrával tenis právě v Jablonci. Navíc se mu v tomto seriálu daří. Před dvěma týdny zvítězil v Rožnově p. R. a minulý týden byl opět finále, ale prohrál s Britem Neilem Pauffley 4:6, 6:2, 4:6. Uvidíme, jak zúročí svou skvělou formu na turnaji v Jablonci.

V úterý pokračuje závěrečná část kvalifikace a ve středu pak odstartuje prvním kolem hlavní soutěž. Zároveň bude zahájena také soutěž v deblu, u které bude pokračovat první kolo také ve čtvrtek. V tentýž den pak bude v soutěži jednotlivců na programu 2. kolo. V pátek diváci uvidí čtvrtfinálové zápasy obou kategorií a v sobotu se bude bojovat o finálovou účast. Samotné vyvrcholení turnaje je na programu v neděli. Zápasy začínají každý den v 10 hodin a hraje se na třech kurtech v kryté hale TSC Břízky.

Výsledky 1. kola kvalifikace:

Otakar LUCÁK (CZE) [1] 6-1 6-0 Tomáš KALUŽÍK (CZE)

Kamil KALETA (POL) 6-4 6-4 Jakub EISNER (CZE)

Marko DANIŠ (SVK) [2] 6-2 6-2 Juraj SIMCAK (SVK)

Tomáš PAPÍK (CZE) 6-1 7-5 Tomáš MUSIL (CZE)

Bastian WAGNER (GER) [3] 6-1 6-2 Martin FORYS (CZE)

David PROKOP (CZE) 7-6(5) 7-5 Marek ROUTA (CZE) [11]

Robert RUMLER (CZE) [4] 6-2 6-0 Filip DOLEŽEL (CZE)

Patrik FABIÁN (SVK) [13] 6-4 6-4 Jan ZEDNÍK (CZE)

Lubomír MAJŠAJDR (CZE) [5] 6-2 7-6(2) Pavel MAKAROV (RUS)

Lukáš MARŠOUN (CZE) 7-6(4) 7-5 David PAVLÍK (CZE) [9]

Dominik SUC (CZE) [6] 6-3 6-2 Dominik RECEK (CZE)

Wojciech LUTKOWSKI (POL) [12] 7-6(2) 7-5 František POLANKA (CZE)

Maciej SMOLA (POL) [7] 6-1 2-1 Retired Filip BRTNICKÝ (CZE)

Marek JALOVIEC (CZE) 6-4 6-0 Pavel KRČEK (CZE) [14]

Christian HIRSCHMUELLER (GER) 6-3 6-3 Filip VITTEK (SVK) [8]

Jiří FRAENKL (CZE) 6-3 6-2 Ivan POLYAKOV (RUS) [10]

Program 2. kola kvalifikace:

Kurt č. 1

10.00 - Robert RUMLER (CZE) [4] vs. Patrik FABIÁN (SVK) [13]

11.00 (nebo později) - Lubomír MAJŠAJDR (CZE) [5] vs. Lukáš MARŠOUN (CZE)

12.30 (nebo později) - Maciej SMOLA (POL) [7] vs. Marek JALOVIEC (CZE)

Kurt č. 2

10.00 - Dominik SUC (CZE) [6] vs. Wojciech LUTKOWSKI (POL) [12]

11.00 (nebo později) - Otakar LUCÁK (CZE) [1] vs. Kamil KALETA (POL)

12.30 (nebo později) - Christian HIRSCHMUELLER (GER) vs. Jiří FRAENKL (CZE)

Kurt č. 3

10.00 - Bastian WAGNER (GER) [3] vs. David PROKOP (CZE)

11.00 (nebo později) - Marko DANIŠ (SVK) [2] vs. Tomáš PAPÍK (CZE)

Poslední zápasy na každém kurtu mohou být přesunuty.