Střed tabulky ve 2.lize handballu odpovídá výkonům jabloneckých házenkářů. Ty čeká za 10 dní poslední zápas jarní sezóny.

Jablonečtí házenkáři v akci | Foto: Josef Březina

Sokol Vršovice B - Handball Jablonec 20:23 (13:16)

Záloha prvoligových Vršovic zlobila hosty prvních deset minut, než se probrali a začali pořádně bránit. Díky zlepšené obraně se začal prosazovat v rychlých přechodech Vojta Janata a hosté otočili utkání. V druhém poločase domácí Vršovice zabraly a z handbalu se stal spíše boj. Hosté uhájili vítězství a získali 2 venkovní body.

Sestava Jablonce: Novák, Hlinka – Trejbal 7, Janata 6, Krčka 5, Hána2, Jandera 2, Jakl 1, Svoboda T. , Smrček, Radosta, Kříž, Střižík, Hassa

Handball Jablonec - Chemička Ústí n L 28:18 (15:7)

Domácí utkání bylo od prvních minut pod jabloneckou kontrolou. Domácí se snažili hrát rychlý handball, hosté naopak trávili hodně času v útoku skoro až do pasivity. V prvním poločase to domácí ještě zvládli slušně, ale ve druhé půli již taková kvalita na jablonecké straně nebyla a místo toho, aby se domácí zklidnili, přišly ještě větší nepřesnosti a druhý poločas skončil pouze 13:11 pro domácí, což se úplně nepovedlo.

Sestava Jablonce: Novák, Hlinka – Trejbal 7, Hána 5, Střižík 4, Krčka 4, Jandera 2, Najman 2, Jakl 2 , Janata 1, Vraný 1, Kříž, Radosta, Smrček, Preisler

Dukla Praha B - Handball Jablonec 30:26 (18:14)

Utkání na půdě lídra celé tabulky a rezervy Dukly Praha je vždy výzvou pro každý oddíl. „Většinou je to o tom, že se jedeme na Duklu učit a pozorovat, v čem se můžeme do příště zlepšit,“ říká trenér František Dědeček.

Tentokrát oba týmy byly trochu oslabené, takže handball byl vyrovnanější, domácí nastoupili výborně a dvacet minut se hosté nemohli dostat do hry 14:8. Až potom domácí polevili a Jablonečtí snížili na rozdíl čtyř branek. Ve stejném duchu se odvíjel i druhý poločas, na jablonecké straně se střelecky zaskvěl Tomáš Hána třinácti brankami.

Sestava Jablonce: Hlinka – Hána 13, Trejbal 5, Krčka 3, Janata 2, Jakl 2, Jandera 1, Mony, Kříž, Najman

Handball Jablonec - Handball Liberec 23:31 (12:14)

Derby je derby a Jabloneckým se dlouhodobě nedaří Liberec porazit. Liberec je lepší, jak po herní stránce, tak i po fyzické, i když do Jablonce přijeli pouze se dvěma hráči na střídání. „Přehráli nás,“ konstatoval trenér Dědeček.

Liberec nastoupil do utkání sebevědomě a celý první poločas vedl, Jablonečtí se prali, bojovali, ale v zakončovali zbrkle nebo je vychytal liberecký brankář. Poločas 12:14 odpovídal dění na hřišti. Druhá půle začala pro domácí snově, během pěti minut otočili z 12:14 na 17:14 a vypadalo to, že se konečně podaří zlomit libereckou sérii vítězství. Liberecký tým si vzal time-out, vrátil se ke své zodpovědné obraně, začal úřadovat druhý liberecký brankář, domácí stále bojovali. Poslední šance na lepší výsledek byla kolem 45. minuty zápasu, kdy Tomáš Hána srovnal na 21:21. Pak ovšem nastal v jabloneckých řadách útlum, ze kterého se tým nedostal do konce utkání. K vidění byla špatná střelba, přestala úplně fungovat největší jablonecká chlouba a to obrana, Liberec, na co sáhnul, se mu povedlo a Jabloneckým nešlo vůbec nic, Liberec vyhrál posledních 15minut 2:10 a zápas v klidu dohrál.

Sestava Jablonce: Novák, Hlinka – Janata 5, Hána 4, Trejbal 4, Střižík 4, Jakl 3, Jandera 2, Krčka 1, Novotný J, Radosta, Smrček, Kříž, Preisler, Vraný, Kudrhalt

Hodnocení trenéra Františka Dědečka: „Pracujeme, bojujeme, trénujeme v rámci svých možností, ale na lepší soupeře , typu Dukla B a Liberec, to prostě nestačí, do první čtyřky patří ještě Lovosice B a Most a naše bilance s těmito celky je pouze jeden získaný bod za domácí remízu na podzim s Lovosicemi, takže střed tabulky bohužel odpovídá, poslední zápas odehrajeme v Lounech za 10 dní, poděkování patří našim skvělým divákům , kteří nás během celé sezóny bouřlivě povzbuzovali.“